فورمولا 1.. فرستابن يخرج من سباق أستراليا للسيارات

خرج بطل العالم الهولندي ماكس فرستابن، سائق رد بول، من سباق جائزة أستراليا الكبرى الجولة الثالثة من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، اليوم الأحد، بعد اشتعال النار في سيارته.

وبدأ فرستابن السباق من المركز الأول، لكن كارلوس ساينز سائق فيراري تجاوزه واشتكى السائق الهولندي بعد ذلك من مشكلات فنية في السيارة قبل أن يخرج الدخان من السيارة.