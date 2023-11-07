تصعيد آخر.. حذف سانشو من مجموعة واتس آب مانشستر يونايتد
اتخذ نادي مانشستر يونايتد خطوة تصعيدية أخرى تجاه جادون سانشو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد أشهر من نشوب خلاف كبير من اللاعب ومدربه إيريك تين هاغ.
وحسب صحيفة ذا صن يستخدم تين هاغ والموظفون في مانشستر يونايتد "واتس آب" لإرسال المعلومات الأساسية إلى لاعبي الفريق الأول.
لكن وبحسب الصحيفة، تمت إزالة سانشو من جروب الفريق.
كان مانشستر يونايتد تم منعه بالفعل من التدريب مع الفريق الأول أو استخدام مرافق الفريق إذ تم نقله إلى قسم الأكاديمية كما يقوم حاليًّا بتغيير ملابسه في غرفة تبديل الملابس الخاصة به.
ويتدرب سانشو البالغ من العمر 23 عامًا بمفرده منذ استبعاده في سبتمبر الماضي عقب الخسارة أمام آرسنال.
وبدأت الأزمة حينما أجاب تين هاغ عن سبب استبعاد اللاعب فقال إن اللاعب لا يتدرب بالشكل المطلوب.
ولم يقبل سانشو تصريحات مدربه إذ ردَّ: "لن أسمح للأشخاص بقول أشياء غير صحيحة على الإطلاق، لقد قدمت نفسي في التدريبات بشكل جيد للغاية هذا الأسبوع".
ورغم حذفه المنشور بعد ذلك فقد اشترط تين هاغ اعتذار اللاعب للعودة إلى تدريبات الفريق وهو ما لم يحدث بعد.
وحث زملاء سانشو في مانشستر يونايتد اللاعب على الاعتذار للمدرب لكنه رفض تمامًا وسط أنباء عن رغبة النادي في بيعه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
وانتقل سانشو إلى يونايتد من بروسيا دورتموند مقابل 73 مليون جنيه إسترليني في يوليو 2021.
وشارك سانشو في ثلاث مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم قبل إيقافه الذي يبدو أنه سيمتد لفترة أطول بعد التصعيد الأخير من قبل النادي.
ويرتبط سانشو بالانتقال إلى المملكة العربية السعودية أو الدوري الألماني بعد تأزم موقفه مع المدرب تين هاغ.