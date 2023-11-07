تصعيد آخر.. حذف سانشو من مجموعة واتس آب مانشستر يونايتد

كان مانشستر يونايتد تم منعه بالفعل من التدريب مع الفريق الأول أو استخدام مرافق الفريق إذ تم نقله إلى قسم الأكاديمية كما يقوم حاليًّا بتغيير ملابسه في غرفة تبديل الملابس الخاصة به.

ويتدرب سانشو البالغ من العمر 23 عامًا بمفرده منذ استبعاده في سبتمبر الماضي عقب الخسارة أمام آرسنال.

وبدأت الأزمة حينما أجاب تين هاغ عن سبب استبعاد اللاعب فقال إن اللاعب لا يتدرب بالشكل المطلوب.

ولم يقبل سانشو تصريحات مدربه إذ ردَّ: "لن أسمح للأشخاص بقول أشياء غير صحيحة على الإطلاق، لقد قدمت نفسي في التدريبات بشكل جيد للغاية هذا الأسبوع".

ورغم حذفه المنشور بعد ذلك فقد اشترط تين هاغ اعتذار اللاعب للعودة إلى تدريبات الفريق وهو ما لم يحدث بعد.