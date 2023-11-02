تقرير: فاران "غاضب" من تين هاغ لهذا السبب
كشفت تقارير صحفية أن رافائيل فاران مدافع مانشستر يونايتد "غاضب" من مدربه إيريك تين هاغ، ليس من خسارة فريقه الكبيرة ضد نيوكاسل، ولكن بسبب آخر.
وغاب رافائيل فاران عن خسارة مانشستر يونايتد 3-0 أمام نيوكاسل يونايتد في كأس كاراباو، أمس الأربعاء.
ونشرت شبكة (talk SPORT) تقريرًا قالت فيه إن رافائيل فاران شعر بالغضب بعد سماع تصريحات تين هاغ حول تفضيله البدء بهاري ماغواير وجوني إيفانز بدلاً منه في مباراة الديربي "لأسباب تكتيكية".
وأضافت: "قال إريك تين هاغ إن فاران غاب عن المباراة بسبب تكتيكي، وأنه اختار هاري ماغواير بدلاً منه لسبب تكتيكي، وهو ما أغضب المدافع الفرنسي".
وأشارت الشبكة إلى أن أصابع الاتهام في تفكيك الفريق تتجه الآن مباشرة إلى المدير الفني إريك تين هاغ، الذي كان لديه مشاجرات مع أمثال كريستيانو رونالدو، وجادون سانشو مسبقًا".
واختتمت: "لا يصح أن يصرح مدرب بأنه ترك لاعبه خارج مباراة لأسباب تكتيكية".
يذكر أن مانشستر يونايتد قدم أداءً ضعيفًا على ملعبه حتى الآن هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وربما يكون الإنقاذ الوحيد لموسمه هو أنه سيحل ضيفًا على فولهام في الجولة المقبلة.
وأطلقت جماهير صيحات استهجان ضد فريق المدرب تين هاغ المتعثر بين شوطي المباراة وصافرة النهاية، أمس الأربعاء، إذ ودع كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بخسارته 3-صفر على ملعبه أمام نيوكاسل يونايتد.
وكانت هذه هي الخسارة الثانية على التوالي لمانشستر يونايتد بنتيجة 3-صفر على ملعبه كما خسر الفريق 5 من مبارياته العشر على ملعبه في جميع المسابقات. ولن ينخدع مشجعو الفريق في انتصارين متتاليين بصعوبة خارج ملعبه على الفريقين الصاعدين بيرنلي وشيفيلد يونايتد، إذ لا يحقق الفريق نتائج جيدة خارج ملعبه أيضًا.