تقرير: فاران "غاضب" من تين هاغ لهذا السبب

وغاب رافائيل فاران عن خسارة مانشستر يونايتد 3-0 أمام نيوكاسل يونايتد في كأس كاراباو، أمس الأربعاء.

ونشرت شبكة (talk SPORT) تقريرًا قالت فيه إن رافائيل فاران شعر بالغضب بعد سماع تصريحات تين هاغ حول تفضيله البدء بهاري ماغواير وجوني إيفانز بدلاً منه في مباراة الديربي "لأسباب تكتيكية".

وأضافت: "قال إريك تين هاغ إن فاران غاب عن المباراة بسبب تكتيكي، وأنه اختار هاري ماغواير بدلاً منه لسبب تكتيكي، وهو ما أغضب المدافع الفرنسي".

وأشارت الشبكة إلى أن أصابع الاتهام في تفكيك الفريق تتجه الآن مباشرة إلى المدير الفني إريك تين هاغ، الذي كان لديه مشاجرات مع أمثال كريستيانو رونالدو، وجادون سانشو مسبقًا".

واختتمت: "لا يصح أن يصرح مدرب بأنه ترك لاعبه خارج مباراة لأسباب تكتيكية".