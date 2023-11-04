راتكليف يخطط لإقالة تين هاغ من مانشستر يونايتد والتعاقد مع دي زيربي

ولكن في حين أن التسلسل الهرمي الحالي يرغب بالفعل في إبقاء تين هاغ في مكانه، فإن راتكليف لديه خطط خاصة به، تتضمن أيضًا إصلاحًا شاملاً لإعدادات التدريب في أولد ترافورد.

وكشف "footballinsider" أن إقالة تين هاغ من منصبه سيكلف مانشستر يونايتد أكثر من 15 مليون جنيه إسترليني.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه بخمس مباريات، وخسر 5 مباريات في أول 10 مباريات بالدوري.

ولا تزال آمال "الشياطين الحمر" في دوري أبطال أوروبا حية بعد فوزه على0 ع كوبنهاغن 1/لى ملعب أولد ترافورد، علمًا بأنه خسر أول جولتين في البطولة أمام بايرن ميونخ وغالطة سراي.

وقاد دي زيربي برايتون إلى آفاق جديدة منذ تعيينه في سبتمبر 2022، وقادهم إلى التأهل لأول مرة إلى الدوري الأوروبي الموسم الماضي، ويحتل الفريق حاليًا المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز.