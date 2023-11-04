راتكليف يخطط لإقالة تين هاغ من مانشستر يونايتد والتعاقد مع دي زيربي
يخطط السير جيم راتكليف لإقالة إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد والتعاقد مع الإيطالي روبرتو دي زيربي مدرب برايتون.
وذكر موقع "footballinsider" أنه من المتوقع أن يدير راتكليف وشركته "INEOS" عمليات كرة القدم في أولد ترافورد عند اكتمال صفقة شراء 25% من النادي - وربما تكون هذه الاتفاقية هي الخطوة الأولى في عملية استحواذ مرحلية.
ويُعتقد أن القرار قد تم اتخاذه مؤقتًا بإقالة تين هاغ، بغض النظر عن النتائج المقبلة، بما في ذلك مباراة يوم السبت خارج أرضه أمام فولهام.
وبحسب الموقع يريد راتكليف أن يتولى دي زيربي، البالغ من العمر 44 عامًا، منصب المدير الجديد.
وسيتم تكليف أي بديل لتين هاغ بإصلاح أسلوب لعب مانشستر يونايتد بشكل كامل بعد البداية المروعة لموسم 2023/2024.
وحظي تين هاغ، البالغ من العمر 53 عامًا، بموسم أول واعد في مانشستر يونايتد، وفاز بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكنه الآن يتعرض لضغوط هائلة من المشجعين.
ووصف مانشستر يونايتد، يوم الخميس، التقارير الإعلامية التي أشارت إلى أن مسؤولين رفيعي المستوى يستكشفون بدائل إدارية بأنها "كاذبة تمامًا".
ولكن في حين أن التسلسل الهرمي الحالي يرغب بالفعل في إبقاء تين هاغ في مكانه، فإن راتكليف لديه خطط خاصة به، تتضمن أيضًا إصلاحًا شاملاً لإعدادات التدريب في أولد ترافورد.
وكشف "footballinsider" أن إقالة تين هاغ من منصبه سيكلف مانشستر يونايتد أكثر من 15 مليون جنيه إسترليني.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه بخمس مباريات، وخسر 5 مباريات في أول 10 مباريات بالدوري.
ولا تزال آمال "الشياطين الحمر" في دوري أبطال أوروبا حية بعد فوزه على0 ع كوبنهاغن 1/لى ملعب أولد ترافورد، علمًا بأنه خسر أول جولتين في البطولة أمام بايرن ميونخ وغالطة سراي.
وقاد دي زيربي برايتون إلى آفاق جديدة منذ تعيينه في سبتمبر 2022، وقادهم إلى التأهل لأول مرة إلى الدوري الأوروبي الموسم الماضي، ويحتل الفريق حاليًا المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز.