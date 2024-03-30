إنريكي يثير الجدل بشأن مستقبل مبابي مع سان جيرمان
أثار لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، الجدل بتصريح جديد عن مستقبل كيليان مبابي، لاعب الفريق، والمزمع انتقاله إلى ريال مدريد الموسم المقبل.
ويحل سان جيرمان ضيفا على مارسيليا، غدا الأحد، في مباراة الكلاسيكو بقمة الجولة 27 من الدوري.
وقال لويس إنريكي في تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت، عندما سئل هل يكون لقاء الغد هو الكلاسيكو الأخير لمبابي مع الفريق: "لماذا سيكون الكلاسيكو الأخير لمبابي بفرنسا؟ لا يزال لدي أمل بأن يغير كيليان رأيه، لم يقل أي شيء حتى الآن، من الممكن أن يغير رأيه".
وأضاف: "لنتخيل تحقيقنا البطولات الأربع هذا الموسم، وأن يقرر كيليان بآخر لحظة أن مكانه المناسب هو باريس، لم لا؟ سنرى".
وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، ويمكنه المغادرة في صفقة انتقال حر.
وتؤكد التقارير أن مبابي حسم اتفاقه بالفعل مع ريال مدريد، وكل شيء متفق عليه بين الطرفين، لكن تشير صحيفة "آس" الإسبانية إلى وجود عقبات فيما يتعلق بموعد تقديمه لاعبًا للفريق.
باريس سان جيرمان يخوض آخر مباراة في الدوري الفرنسي في 18 مايو في ميتز، وريال مدريد يخوض مباراته الأخيرة بالدوري الإسباني أمام ريال بيتيس في 26 مايو في البرنابيو.
ومع استمرار مباريات ريال مدريد، فإن القيام بأي شيء مع مبابي مستبعد، وحال تتويج الفريق بالدوري الإسباني، سيقيم النادي احتفالاته مع الجماهير، وقبل ذلك التاريخ من المستحيل التفكير في إعلان أي شيء يتعلق بصفقة مبابي.
بالإضافة إلى ذلك هناك نهائي دوري أبطال أوروبا في 1 يونيو وقد يتأهل الفريق إلى نهائي لندن في ويمبلي.
لذلك لا يستبعد أن يضطر ريال مدريد إلى الانتظار حتى بداية أغسطس بمجرد العودة من جولته الصيفية التحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقبل 11 يومًا فقط قبل انطلاق بطولة الدوري الإسباني، يوم 17 أغسطس، لن تكون هناك أي مشكلة أمام ريال مدريد لتقديم مبابي لاعبًا جديدًا للفريق.