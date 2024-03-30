إنريكي يثير الجدل بشأن مستقبل مبابي مع سان جيرمان

أثار لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، الجدل بتصريح جديد عن مستقبل كيليان مبابي، لاعب الفريق، والمزمع انتقاله إلى ريال مدريد الموسم المقبل.

ويحل سان جيرمان ضيفا على مارسيليا، غدا الأحد، في مباراة الكلاسيكو بقمة الجولة 27 من الدوري.

وقال لويس إنريكي في تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت، عندما سئل هل يكون لقاء الغد هو الكلاسيكو الأخير لمبابي مع الفريق: "لماذا سيكون الكلاسيكو الأخير لمبابي بفرنسا؟ لا يزال لدي أمل بأن يغير كيليان رأيه، لم يقل أي شيء حتى الآن، من الممكن أن يغير رأيه".

وأضاف: "لنتخيل تحقيقنا البطولات الأربع هذا الموسم، وأن يقرر كيليان بآخر لحظة أن مكانه المناسب هو باريس، لم لا؟ سنرى".