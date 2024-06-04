المهيدب يستهدف تحقيق "حلم" جماهير النصر السعودي
كشفت تقارير صحفية أن إبراهيم المهيدب، المرشح لرئاسة نادي النصر السعودي في الانتخابات التي انطلقت، مساء الاثنين، يضع نصب عينيه تحقيق حلم الجماهير في الفوز ببطولة دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.
ويترقب عشاق النصر الكشف عن القائمة الرسمية والأسماء المعتمَدة من قبل المهيدب، التي يُتوقع أن تكون قد فاضلت بين كثير من المرشحين للانضمام إليها؛ إذ يُتوقع أن يتم التقديم رسمياً قبل يوم الجمعة المقبل.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الثلاثاء، فإن "المهيدب عقد عدة اجتماعات لمجموعة كبيرة من الأسماء في الأسبوعين الماضيين، إذ ناقش معهم فلسفته في العمل وإدارة النادي التي تشهد رغبة جادة في إعادة النصر لمنصات التتويج السعودية والآسيوية، لا سيما الدوري السعودي للمحترفين وكأس دوري أبطال آسيا".
وأوضحت الصحيفة أن القائمة الرسمية التي توصل إليها المهيدب ستضم مجموعة من رجال الأعمال والخبرات الإدارية عالية المستوى، وسط تأكيدات بأن ياسر الخليوي وخالد العجمي وخالد المالك مرشحون للقائمة المبدئية.
وأشار التقرير إلى أن ياسر الخليوي عمل في شركات كثيرة، ويحمل شهادة القانون، وكذلك خالد العجمي الرئيس الإقليمي لشركة "الفطيم" في السعودية وقطر والبحرين، وهو يشغل منصب عضو في مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبولو.
وأعلنت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية السعودية غير الربحية فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية المجالس في أندية: الهلال، والاتحاد، والنصر، والأهلي، ابتداءً من 3 يونيو حتى الجمعة 7 يونيو، وسيتبع ذلك فحص وإعلان القائمة الأولية للمترشحين والناخبين لمدة 5 أيام، من 8 يونيو إلى 12 يونيو.
وبعد إعلان القائمة الأولية، ستكون هناك فرصة للمترشحين لتقديم طعون ضد القائمة في يوم واحد؛ هو 13 يونيو. ومن ثم سيجري النظر في هذه الطعون على مدار 4 أيام، من 14 يونيو إلى 17 يونيو.
عقب ذلك، سيُجرى إعلان القائمة النهائية للمترشحين والناخبين يومي 18 و19 يونيو، وسيُجرى الاقتراع خلال انعقاد الجمعية العمومية يوم الخميس 20 يونيو. وفي اليوم التالي ستكون هناك فرصة لتقديم طعون على إجراءات عقد الجمعية العمومية، وسيُجرى النظر في هذه الطعون خلال يومي 22 و23 يونيو.