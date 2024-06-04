المهيدب يستهدف تحقيق "حلم" جماهير النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية أن إبراهيم المهيدب، المرشح لرئاسة نادي النصر السعودي في الانتخابات التي انطلقت، مساء الاثنين، يضع نصب عينيه تحقيق حلم الجماهير في الفوز ببطولة دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

ويترقب عشاق النصر الكشف عن القائمة الرسمية والأسماء المعتمَدة من قبل المهيدب، التي يُتوقع أن تكون قد فاضلت بين كثير من المرشحين للانضمام إليها؛ إذ يُتوقع أن يتم التقديم رسمياً قبل يوم الجمعة المقبل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الثلاثاء، فإن "المهيدب عقد عدة اجتماعات لمجموعة كبيرة من الأسماء في الأسبوعين الماضيين، إذ ناقش معهم فلسفته في العمل وإدارة النادي التي تشهد رغبة جادة في إعادة النصر لمنصات التتويج السعودية والآسيوية، لا سيما الدوري السعودي للمحترفين وكأس دوري أبطال آسيا".