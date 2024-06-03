المهيدب يقدم وعدًا سخيًا لجمهور النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية أن إبراهيم المهيدب، رجل الأعمال السعودي والعضو الذهبي في نادي النصر، قدم وعدا سخيا لجمهور "العالمي" بعد إعلان ترشحه رسميا لتولي رئاسة النادي في الموسم المقبل.

مسلي آل معمر رئيس النصر كان أعلن استقالته من منصبه في أبريل الماضي، ومن المقرر أن تجري الانتخابات الجديدة في يونيو الجاري.

المهيدب أعلن عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" عزمه التقدم اليوم بأوراق ترشحه وقائمته لرئاسة النادي العاصمي، مشيرًا إلى أن القائمة تضم عددًا من رجال الأعمال والإداريين المميزين.