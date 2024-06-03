المهيدب يقدم وعدًا سخيًا لجمهور النصر السعودي
كشفت تقارير صحفية أن إبراهيم المهيدب، رجل الأعمال السعودي والعضو الذهبي في نادي النصر، قدم وعدا سخيا لجمهور "العالمي" بعد إعلان ترشحه رسميا لتولي رئاسة النادي في الموسم المقبل.
مسلي آل معمر رئيس النصر كان أعلن استقالته من منصبه في أبريل الماضي، ومن المقرر أن تجري الانتخابات الجديدة في يونيو الجاري.
المهيدب أعلن عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" عزمه التقدم اليوم بأوراق ترشحه وقائمته لرئاسة النادي العاصمي، مشيرًا إلى أن القائمة تضم عددًا من رجال الأعمال والإداريين المميزين.
ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، عبر حسابه على منصة "إكس" فإن "قائمة إبراهيم المهيدب ستكون مزيجا من الخبرات المالية والإدارية والقانونية".
وأضاف: "كما تعهد فريق العمل على ضخ ما تحتاجه خزينة النادي، والقائمة لديها تصور كامل عن النادي وستكون فاعلة بقوة الموسم المقبل".
وتابع: "أصحاب الخبرات من داخل النادي سيتم تمكينهم، وهناك اجتماعات تحضيرية وتشاورية سبقت التقدم للترشح، وهناك إجماع على القائمة، وبالتالي الأصوات ستذهب لصالح قائمة المهيدب".
وقد أعلنت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية فتح باب الترشح للرئاسة وعضوية المجلس في نادي النصر وغيره من المؤسسات غير الربحية، حيث سيبدأ التقديم يوم الاثنين، الموافق 3 يونيو ويستمر حتى 7 يونيو، ستعقب ذلك فترة لفحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين، تليها فترة لتقديم الطعون وفحصها، وأخيراً إعلان القائمة النهائية للمرشحين والناخبين.
كان صندوق الاستثمار السعودي قد استحوذ على 75% من ملكية النصر الصيف الماضي، وقد اشترط تعيين رئيس تنفيذي يُشرف على النادي إداريًا وفنيًا؛ ما قلص كثيرًا من مهام الرئيس ومجلس إدارته.
النصر لم ينجح في الفوز بأي لقب رسمي هذا الموسم في السعودية، حيث خرج من دوري أبطال آسيا وكأس السوبر السعودي، وحل ثانيًا في دوري روشن، وخسر الجمعة الماضي، نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الهلال.
يذكر أن المجلس الجديد سيتولى مهامه مع بداية الموسم الرياضي الجديد، وسط توقعات بمرحلة نشطة ومثمرة تحت قيادة المهيدب.