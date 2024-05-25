نجم النصر السعودي على رادار جيرونا الإسباني
أبدي نادي جيرونا الإسباني اهتماماً كبيراً بالتعاقد مع السنغالي ساديو ماني، نجم نادي النصر السعودي.
وقالت صحيفة "todofichajes"، إن ماني هو أحد الأسماء التي طرحت بقوة على الطاولة لدى مسؤولي جيرونا في الساعات الأخيرة الماضية.
وشددت الصحيفة على أن نجم المنتخب السنغالي، والذي تألق باللعب بجانب كريستيانو رونالدو في النصر، سيفكر في العودة واللعب بالدوري الأوروبي.
وأشارت إلى أنه بالرغم من أن جيرونا الآن أصبح أحد الأطراف الرئيسة المهتمة باللاعب، إلا أن هناك صعوبة كبيرة لإتمام الصفقة، نظرا لارتفاع سعر عقد ساديو ماني.
وذكرت تقارير صحفية سابقة، أن وكيل اللاعب السنغالي التقى مع مسؤولي غلطة سراي بالفترة الماضية، وقد أبدوا اهتماماً كبيرا بكسب خدمات لاعب النصر.
ماني انضم إلى النصر في صيف 2023؛ حيث بدأ بشكل جيد للغاية، قبل أن يتراجع مستواه؛ الأمر الذي جعله يصطدم مع جماهير الفريق الأول، في المباريات الأخيرة.
وكان ساديو ماني، البالغ من العمر 32 عاماً، انضم إلى صفوف النصر قادما من بايرن ميونخ الألماني في أغسطس الماضي بعقد لمدة أربع سنوات.