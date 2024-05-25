نجم النصر السعودي على رادار جيرونا الإسباني

أبدي نادي جيرونا الإسباني اهتماماً كبيراً بالتعاقد مع السنغالي ساديو ماني، نجم نادي النصر السعودي.

وقالت صحيفة "todofichajes"، إن ماني هو أحد الأسماء التي طرحت بقوة على الطاولة لدى مسؤولي جيرونا في الساعات الأخيرة الماضية.

وشددت الصحيفة على أن نجم المنتخب السنغالي، والذي تألق باللعب بجانب كريستيانو رونالدو في النصر، سيفكر في العودة واللعب بالدوري الأوروبي.