النصر السعودي ينافس يوفنتوس على صفقة كبيرة
كشفت تقارير صحفية عن دخول نادي النصر السعودي في مفاوضات مع ميكيلي دي غريغوريو، حارس مرمى مونزا الإيطالي؛ لتعزيز صفوف الفريق في الموسم المقبل.
ويبحث النصر عن حارس بعد اقتراب رحيل الكولومبي دافيد أوسبينا عن الفريق، إذ يقترب من العودة إلى أتلتيكو ناسيونال.
وانتقل الحارس الكولومبي إلى صفوف النصر في يوليو 2022 قادمًا من نابولي، وشارك معه حتى الآن منذ انتقاله في 27 مباراة، استقبل فيها 18 هدفًا، وخرج في 14 مواجهةً بشباك نظيفة.
فيما قال الإعلامي الرياضي إبراهيم العتيق، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن النصر يفاوض الحارس الإيطالي ميكيلي دي غريغوريو.
ولم يكشف "العتيق" عن العرض الذي تقدم به النصر، ومدة وقيمة التعاقد.
فيما كشف الإعلامي الإيطالي دي مارزيو أن نادي يوفنتوس يقترب من التوقيع مع الحارس دي غريغوريو مقابل 20 مليون يورو.
وأوضح التقرير أن إدارة اليوفي قررت الاستثمار في دي غريغوريو، رغم وجود تشيزني وبيرين في الفريق، حيث حصل الحارس الشاب على لقب أفضل حارس مرمى في بطولة الدوري الإيطالي الأخيرة 2023/2024، ويعتبر من العناصر الأساسية في فريق مونزا.
ووصلت نسبة تصديات الحارس ميكيلي إلى 80% خلال الموسم الحالي في الدوري الإيطالي.
وخاض ميكيلي 33 مباراة في الدوري الإيطالي، واستقبل 35 هدفا، واستطاع الخروج بشباك نظيفة في 12 لقاء.