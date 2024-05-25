النصر السعودي ينافس يوفنتوس على صفقة كبيرة

كشفت تقارير صحفية عن دخول نادي النصر السعودي في مفاوضات مع ميكيلي دي غريغوريو، حارس مرمى مونزا الإيطالي؛ لتعزيز صفوف الفريق في الموسم المقبل.

ويبحث النصر عن حارس بعد اقتراب رحيل الكولومبي دافيد أوسبينا عن الفريق، إذ يقترب من العودة إلى أتلتيكو ناسيونال.

وانتقل الحارس الكولومبي إلى صفوف النصر في يوليو 2022 قادمًا من نابولي، وشارك معه حتى الآن منذ انتقاله في 27 مباراة، استقبل فيها 18 هدفًا، وخرج في 14 مواجهةً بشباك نظيفة.

فيما قال الإعلامي الرياضي إبراهيم العتيق، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن النصر يفاوض الحارس الإيطالي ميكيلي دي غريغوريو.