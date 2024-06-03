قبيل قدوم مبابي.. ريال مدريد يتخذ هذا الإجراء تجاه مهاجمه

وقررت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني تفعيل خيار الشراء في عقد الإعارة الخاص بخوسيه سانمارتن "خوسيلو"، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

ولعب المهاجم لريال مدريد، الموسم الماضي، بموجب إعارة من إسبانيول الإسباني لمدة عام واحد تنتهي بانقضاء يونيو الجاري، مقابل رسوم مبدئية قدرها 500 ألف يورو، مع خيار التحويل إلى صفقة انتقال دائم بـ 1.5 مليون.

وتريد إدارة بطل إسبانيا وأوروبا التحرك لإتمام الصفقة مع مراعاة انشغال النادي الكتالوني حاليًّا بمساعي التأهل إلى الدوري الممتاز "لا ليغا".

ورغم امتلاك الريال صلاحية تفعيل العقد، ترغب إدارته في اتخاذ الخطوة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على علاقة الاحترام، التي تجمعها بنظيرتها في إسبانيول.

وخلال فترة الإعارة، شارك خوسيلو في 49 مباراة، وسجل 17 هدفًا، أهمها ثنائية أمام بايرن ميونيخ الألماني أهلّت فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، كما صنع ثلاثة أخرى.