قبيل قدوم مبابي.. ريال مدريد يتخذ هذا الإجراء تجاه مهاجمه
اتخذت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، قرارًا مهمًّا، قبيل الإعلان عن صفقة انضمام كيليان مبابي، إلى الفريق الملكي.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسميًّا عن انضمام مبابي إلى نادي ريال مدريد، مساء اليوم الاثنين، في صفقة انتقال حر.
وقررت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني تفعيل خيار الشراء في عقد الإعارة الخاص بخوسيه سانمارتن "خوسيلو"، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.
ولعب المهاجم لريال مدريد، الموسم الماضي، بموجب إعارة من إسبانيول الإسباني لمدة عام واحد تنتهي بانقضاء يونيو الجاري، مقابل رسوم مبدئية قدرها 500 ألف يورو، مع خيار التحويل إلى صفقة انتقال دائم بـ 1.5 مليون.
وتريد إدارة بطل إسبانيا وأوروبا التحرك لإتمام الصفقة مع مراعاة انشغال النادي الكتالوني حاليًّا بمساعي التأهل إلى الدوري الممتاز "لا ليغا".
ورغم امتلاك الريال صلاحية تفعيل العقد، ترغب إدارته في اتخاذ الخطوة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على علاقة الاحترام، التي تجمعها بنظيرتها في إسبانيول.
وخلال فترة الإعارة، شارك خوسيلو في 49 مباراة، وسجل 17 هدفًا، أهمها ثنائية أمام بايرن ميونيخ الألماني أهلّت فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، كما صنع ثلاثة أخرى.
يذكر أن خوسيلو هو بطل ريمونتادا ريال مدريد التاريخية أمام بايرن ميونخ، في بطولة أوروبا الماضية.
وخلال هذا اللقاء، قلب ريال مدريد الإسباني تأخره في الدقائق الأخيرة من مباراة إياب نصف النهائي ليصعق ضيفه بايرن ميونخ الألماني، ويبلغ نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
خوسيلو (34 عامًا) دخل إلى أرض ملعب "سانتياغو برنابيو" في الدقيقة الـ81 عندما كان ريال متأخرًا (1-0) بهدف البديل الآخر الكندي ألفونسو ديفيس (68) ويتجه نحو الهزيمة، واحتاج إلى 10 دقائق فقط لإسقاط العملاق البافاري بهدفين قاتلين (88 و90+1)، وقاد فريقه للفوز 2-1 والتقدم 4-3 في مجموع المباراتين.