الكشف عن موعد إعلان انضمام مبابي إلى ريال مدريد

كشفت صحيفة "آس" أن ريال مدريد سيعلن عن صفقة انضمام كيليان مبابي بشكل رسمي إلى الفريق الملكي، بين اليوم أو الغد، على أقصى تقدير.

وفي مايو الماضي، أعلن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، أنه قرر الرحيل عن فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الاثنين: "سيُعلن ريال مدريد عن ضمّ النجم الفرنسي كيليان مبابي (25 عامًا) خلال الساعات المقبلة".

وأضافت: "الفكرة هي الإعلان عن الصفقة بين اليوم والغد، قبل أن تلعب فرنسا مباراة ودية استعدادًا لليورو أمام لوكسمبورغ يوم الأربعاء، وإذا لم يتم ذلك بين الاثنين والثلاثاء، فسيُعلن يوم الخميس، إذ بعد دراسة الوضع، تقرر أن الأفضل هو الإعلان عن التعاقد رسميًّا قبل اليورو لتجنب إزعاج اللاعب بالأسئلة حول مدريد خلال البطولة".