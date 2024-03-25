صدمة كبيرة لمانشستر يونايتد

قالت صحيفة "ديلي ميل" إن مانشستر يونايتد يواجه خطر المنع من اللعب في البطولات الأوروبية الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة أنه يمكن أن يكون لمنصب جيم راتكليف كرئيس لعمليات كرة القدم في مانشستر يونايتد عواقب وخيمة.

وتم الإعلان أخيرًا عن استحواذ الملياردير راتكليف البالغ من العمر 71 عامًا على حصة في النادي في ديسمبر.

ودفع راتكليف ومجموعة "أنيوس" التابعة له أكثر من مليار جنيه إسترليني مقابل حصة قدرها 27.7% في مانشستر يونايتد، والتي سترتفع إلى ما يقرب من 30% بعد ضخ مبلغ إضافي قدره 238 مليون جنيه إسترليني.

ورغم عدم امتلاكه الأغلبية، منذ إتمام الصفقة في فبراير، تولى راتكليف إدارة عمليات كرة القدم في يونايتد جنبًا إلى جنب مع زملائه في مجموعة "أنيوس" جان كلود بلانك والسير ديفيد برايلسفورد.

وتمتلك مجموعة "أنيوس" أيضًا فريق نيس، إذ يحتل الفريق حاليًّا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي وفي طريقه لضمان مركز أوروبي.