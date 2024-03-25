صدمة كبيرة لمانشستر يونايتد
قالت صحيفة "ديلي ميل" إن مانشستر يونايتد يواجه خطر المنع من اللعب في البطولات الأوروبية الموسم المقبل.
وأوضحت الصحيفة أنه يمكن أن يكون لمنصب جيم راتكليف كرئيس لعمليات كرة القدم في مانشستر يونايتد عواقب وخيمة.
وتم الإعلان أخيرًا عن استحواذ الملياردير راتكليف البالغ من العمر 71 عامًا على حصة في النادي في ديسمبر.
ودفع راتكليف ومجموعة "أنيوس" التابعة له أكثر من مليار جنيه إسترليني مقابل حصة قدرها 27.7% في مانشستر يونايتد، والتي سترتفع إلى ما يقرب من 30% بعد ضخ مبلغ إضافي قدره 238 مليون جنيه إسترليني.
ورغم عدم امتلاكه الأغلبية، منذ إتمام الصفقة في فبراير، تولى راتكليف إدارة عمليات كرة القدم في يونايتد جنبًا إلى جنب مع زملائه في مجموعة "أنيوس" جان كلود بلانك والسير ديفيد برايلسفورد.
وتمتلك مجموعة "أنيوس" أيضًا فريق نيس، إذ يحتل الفريق حاليًّا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي وفي طريقه لضمان مركز أوروبي.
وهذا هو الشيء الذي يمكن أن تشكل فيه ملكية راتكليف لمانشستر يونايتد مشكلة بالنسبة للنادي الإنجليزي.
وذكرت "ديلي ميل" أن لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تنص على أنه يمكن لفرق مختلفة تحت نفس الملكية اللعب في أوروبا.
لكن الحظر على الفرق المذكورة التي تلعب في نفس المنافسة لا يزال قائما.
ونقلت الصحيفة عن مصدر في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قوله: "صحيح أن مانشستر يونايتد ونيس لا يمكنهما اللعب في نفس المنافسة".
وأضاف: "يمكن اللعب في مسابقات مختلفة".
وفي الوقت الحالي، يتأخر فريق المدرب إيريك تين هاغ بفارق ست نقاط عن توتنهام وتسع نقاط عن أستون فيلا في سباق المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.
ويظل كأس الاتحاد الإنجليزي طريق آخر أمام مانشستر يونايتد لدخول المسابقات الأوروبية.
ومع ذلك، إذا حدث ذلك وضمن نيس مكانًا في الدوري الأوروبي، فسيكون له الأسبقية على مانشستر يونايتد؛ ما يجبر مانشستر يونايتد على المشاركة في دوري المؤتمرات الأوروبي.
لكن إذا نجح مانشستر يونايتد في الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم، فستكون له الأسبقية وسيتم وضع نيس في دوري المؤتمرات الأوروبي.
وإذا تمكن كلا الفريقين من التأهل لدوري أبطال أوروبا، فسيتم تخصيص المكان للفريق الذي يحتل مركزًا أعلى في الدوري المحلي الخاص به.
وإذا انتهى كلا الفريقين في نفس المركز محليًًا، فسيظل مانشستر يونايتد يتمتع بالأولوية بناءً على مكان إنجلترا في أعلى تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
والأمر الأكثر إثارة بالنسبة هو أنه لا يزال هناك سيناريو يتأهل فيه كل من مانشستر يونايتد ونيس إلى دوري المؤتمرات من خلال الكؤوس المحلية، لكن يحتفظ نيس بمركز أعلى في الدوري.