مانشستر يونايتد يصدم المغربي أمرابط

أفادت صحيفة "توتو سبورت" بأن مانشستر يونايتد لا ينوي التعاقد مع لاعب خط الوسط المغربي سفيان أمرابط بنظام دائمة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويلعب أمرابط البالغ من العمر 27 عامًا مع مانشستر يونايتد بنظام الإعارة من فيورنتينا مقابل 9 ملايين يورو، مع خيار الشراء مقابل 20 مليون يورو إضافية بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كإضافات.

لكن الصحيفة ذكرت أن مانشستر يونايتد لا ينوي الإبقاء على الدولي المغربي ما يعني أنه سيعود إلى فيورنتينا حيث ينتهي العقد بين الطرفين في يونيو 2025.

وشارك أمرابط في 22 مباراة مع مانشستر يونايتد بواقع 1158 دقيقة في مختلف المسابقات، لم يسجل فيها ولم يصنع.

ولم يشارك أمرابط أساسيًا في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ منتصف ديسمبر الماضي.

ولعب أمرابط 24 دقيقة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عودته من كأس الأمم الأفريقية.