تين هاغ يشيد بسفيان أمرابط ويرفض الحديث عن سانشو

حرص إريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، على الإشادة بلاعبيه خاصة بعد الفوز، يوم الثلاثاء، على كريستال بالاس بثلاثية نظيفة، في الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وقال تين هاغ في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "لعبنا مباراة جيدة للغاية وسيطرنا على اللقاء، هذا ما نبحث عنه، عندما لا تحقق الفوز، يكون هناك بالطبع شعور بالإحباط وخيبة الأمل وتتراجع الحالة المزاجية، ولكن الروح كانت جيدة".

وعن لاعبه المغربي سفيان أمرابط، أشار: "أعرف أنه قادر على اللعب كظهير أيسر، هو لاعب يقدم للفريق ما يحتاجه في ظل امتلاكه الجودة والطاقة والحيوية".

واستبدل أمرابط في الدقيقة الـ61 أمام كريستال بالاس، وكان دخل كبديل في الدقائق الأخيرة أمام بيرنلي قبل أيام في الدوري.