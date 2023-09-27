تين هاغ يشيد بسفيان أمرابط ويرفض الحديث عن سانشو
حرص إريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، على الإشادة بلاعبيه خاصة بعد الفوز، يوم الثلاثاء، على كريستال بالاس بثلاثية نظيفة، في الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
وقال تين هاغ في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "لعبنا مباراة جيدة للغاية وسيطرنا على اللقاء، هذا ما نبحث عنه، عندما لا تحقق الفوز، يكون هناك بالطبع شعور بالإحباط وخيبة الأمل وتتراجع الحالة المزاجية، ولكن الروح كانت جيدة".
وعن لاعبه المغربي سفيان أمرابط، أشار: "أعرف أنه قادر على اللعب كظهير أيسر، هو لاعب يقدم للفريق ما يحتاجه في ظل امتلاكه الجودة والطاقة والحيوية".
واستبدل أمرابط في الدقيقة الـ61 أمام كريستال بالاس، وكان دخل كبديل في الدقائق الأخيرة أمام بيرنلي قبل أيام في الدوري.
وعن ماسون ماونت، قال: "هو عائد من الإصابة وعلينا البناء على ذلك، أن يشارك بسرعة كبيرة من الممكن أن يعرضه للسقوط ونحن نريد تفادي ذلك".
وأضاف: "نملك العديد من اللاعبين الصغار في العمر بأرض الملعب، ويمكن ملاحظة تطورهم، معي لن تحصل على الفرصة فقط، بل يجب أن تستحق الحصول عليها، وكل من شارك من حنبعل وغاراناتشو وبيليستري وجوري يستحقون الفرصة ويظهرون ذلك بشكل يومي في التدريبات، وعندما تحصل على الفرصة عليك استغلالها".
وعن الأزمة بينه وبين غادون سانشو، شدد: "الأمر متروك له، لا أريد التحدث عن أي شيء يخص اللاعبين غير المتاحين بالنسبة لي".
واصل مانشستر يونايتد حملته للدفاع عن لقبه الذي حققه في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة الذي حققه الموسم الماضي بعدما فاز على كريستال بالاس.
وسوف يلتقي الفريقان مجددًا يوم السبت المقبل في سابع جولات الدوري الإنجليزي.