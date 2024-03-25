9 مدربين على رادار مانشستر يونايتد لخلافة تين هاغ
كشفت تقارير صحفية، أن إدارة مانشستر يونايتد بقيادة أحد الملاك الجدد، وهو جيم راتكليف، بدأ يسعى لاختيار مدرب جديد لخلافة الهولندي إريك تين هاغ، المدير الفني الحالي للفريق.
ولا يعيش مانشستر يونايتد أفضل أوقاته في عهد تين هاغ؛ إذ يحتل حاليا المركز السادس في الدوري الإنجليزي، ومن المحتمل غيابه عن دوري أبطال أوروبا، بالموسم المقبل.
ووفقا لما ذكرته شبكة "ESPN"، في تقرير لها فإن قائمة المدربين المرشحين لقيادة مانشستر يونايتد، تضم 9 أسماء.
وأوضحت أن المدير الرياضي للنادي الإنجليزي، ديف برايلسفورد، يراقب المرشحين الآخرين لخلافة تين هاغ، حال الحاجة إلى الإطاحة بالهولندي.
وأوضح التقرير أن غاريث ساوثغيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، رفض تدريب مانشستر يونايتد، في الموسم الجديد.
وأشار التقرير إلى أن غراهام بوتر، المدير الفني السابق لتشيلسي، يتواجد في القائمة، وروبرتو دي زيربي مدرب برايتون الحالي.
وضمن القائمة أيضًا توماس فرانك مدرب برينتفورد الإنجليزي، وتوماس توخيل المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، والذي سيرحل بنهاية الموسم الجاري، وكذلك يوليان ناغلزمان، مدرب منتخب ألمانيا.
وشدد التقرير على أن جولين لوبيتيجي مدرب وولفرهامبتون الإنجليزي السابق، وزين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق أيضًا، ضمن المرشحين لتدريب "الشياطين الحمر".
ويتواجد أيضًا روبن أموريم، المدير الفني لفريق سبورتنغ لشبونة البرتغالي في القائمة. وأشارت الصحيفة إلى أن أنجي بوستيكوغلو المدير الفني لفريق توتنهام، قد يتم التفكير فيه أيضًا.
مانشستر يونايتد سوف يحل ضيفًا على نظيره برينتفورد، مساء يوم 30 مارس الحالي، في إطار مواجهات الجولة الـ30 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي.