9 مدربين على رادار مانشستر يونايتد لخلافة تين هاغ

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة مانشستر يونايتد بقيادة أحد الملاك الجدد، وهو جيم راتكليف، بدأ يسعى لاختيار مدرب جديد لخلافة الهولندي إريك تين هاغ، المدير الفني الحالي للفريق.

ولا يعيش مانشستر يونايتد أفضل أوقاته في عهد تين هاغ؛ إذ يحتل حاليا المركز السادس في الدوري الإنجليزي، ومن المحتمل غيابه عن دوري أبطال أوروبا، بالموسم المقبل.

ووفقا لما ذكرته شبكة "ESPN"، في تقرير لها فإن قائمة المدربين المرشحين لقيادة مانشستر يونايتد، تضم 9 أسماء.