حكومة هونغ كونغ تتدخل في أزمة ميسي
أصدرت حكومة هونغ كونغ بيانا رسميا بعد غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مواجهة منتخب هونغ كونغ.
وتسبب ميسي في موجة غضب عارمة في هونغ كونغ؛ ورغم حضور آلاف الجماهير لمشاهدة المباراة لم يشارك ميسي ولويس سواريز.
وتسببت عدم مشاركة ميسي في غضب الجماهير خاصة مع عدم الإعلان عن عدم مشاركته في المباراة.
بيان حكومة هونغ كونغ
وقالت حكومة هونغ كونغ في بيان: "تم منح مباراة إنتر ميامي وهونغ كونغ تصنيف "M" (وافقت الحكومة على المساعدة في تمويله) بالإضافة إلى منحه مبلغ تمويل قدره 15 مليونا و1 مليون لمكان إقامة المباراة من قبل اللجنة الرئيسية للفعاليات الرياضية الكبرى (MSEC)".
وأضافت: "بالنسبة لعدم مشاركة ميسي في المباراة اليوم فإن الحكومة كجميع مشجعي كرة القدم مصدومون للغاية من ترتيبات الشركة المنظمة وهي ملزمة بتقديم تفسير لجميع مشجعي كرة القدم".
وتابعت: "ستتخذ لجنة MSEC إجراءات تتبع مع الشركة المنظمة وفقًا للشروط والأحكام والتي تشمل تقليل مبلغ التمويل نتيجة لعدم مشاركة ميسي في المباراة".
بيان الشركة المنظمة
في حين قالت الشركة المنظمة في بيان: "نود التعبير عن خيبة أملنا الشديدة بشأن عدم مشاركة ليونيل ميسي ولويس سواريز في المباراة".
وأضافت: "نحن نقف جنبًا إلى جنب مع جميع مشجعي كرة القدم الذين حضروا تلك المباراة وكنا ننتظر بفارغ الصبر مشاركة ميسي وسواريز، ونشاركهم خيبة الأمل التي شعر بها جميع الذين شاهدوا المباراة".
وأوضحت: "على الرغم من بعض الأخبار فإن الشركة لم يكن لديها أي معلومات حول عدم مشاركة ميسي أو سواريز قبل انطلاق المباراة".
وأتمت: "تم اعتبار ميسي وسواريز غير جاهزين للعب من الطاقم الطبي الخاص بفريقهما؛ مما أحدث خيبة أمل للجميع بما في ذلك لنا".