حكومة هونغ كونغ تتدخل في أزمة ميسي

بيان حكومة هونغ كونغ

وقالت حكومة هونغ كونغ في بيان: "تم منح مباراة إنتر ميامي وهونغ كونغ تصنيف "M" (وافقت الحكومة على المساعدة في تمويله) بالإضافة إلى منحه مبلغ تمويل قدره 15 مليونا و1 مليون لمكان إقامة المباراة من قبل اللجنة الرئيسية للفعاليات الرياضية الكبرى (MSEC)".

وأضافت: "بالنسبة لعدم مشاركة ميسي في المباراة اليوم فإن الحكومة كجميع مشجعي كرة القدم مصدومون للغاية من ترتيبات الشركة المنظمة وهي ملزمة بتقديم تفسير لجميع مشجعي كرة القدم".

وتابعت: "ستتخذ لجنة MSEC إجراءات تتبع مع الشركة المنظمة وفقًا للشروط والأحكام والتي تشمل تقليل مبلغ التمويل نتيجة لعدم مشاركة ميسي في المباراة".