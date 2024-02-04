ميسي يثير غضب جماهير هونغ كونغ (فيديو)
تسبب لونيل ميسي في موجة غضب عارمة بين جماهير كرة القدم في هونغ كونغ خلال مباراة فريقه إنتر ميامي الودية هناك.
ورغم حضور آلاف الجماهير لمشاهدة مباراة إنتر ميامي ونجوم هونغ كونغ، فلم يشارك ليونيل ميسي ولويس سواريز في المباراة.
وتسببت عدم مشاركة ميسي في غضب الجماهير هناك خاصة مع عدم الإعلان عن عدم مشاركته في المباراة.
وشارك ميسي خلال تدريبات الفريق أمس بشكل طبيعي أمام آلاف الجماهير أيضًا.
وقال تاتا مارتينو مدرب إنتر مياني عن أسباب عدم إخطار الجماهير بغياب ميسي مع العلم بتعرضه للإصابة :"تم اتخاذ القرار هذا الصباح".
وتابع :"هناك خطر كبير من تفاقم الإصابة".
وواصل مدرب إنتر ميامي: "ليو يعاني من التهاب في العضلة المقربة ونحن نتعامل معه يومًا بعد يوم، لدينا دائمًا توقعات بأنه يمكنه التعافي بالطريقة المناسبة".
وعن غياب سواريز قال: "في حالة لويس، المشكلة تكمن في ركبته".
وأتم : "نحن نتفهم خيبة أمل الناس في غياب ميسي وسواريز، لقد خاطرنا كثيرًا بتفاقم إصاباتهما ولهذا السبب اتخذنا هذا القرار مع الطاقم الطبي".
وحقق إنتر ميامي الفوز قبل السفر إلى اليابان لاستكمال جولته في شرق آسيا.