ميسي يثير غضب جماهير هونغ كونغ (فيديو)

وتسببت عدم مشاركة ميسي في غضب الجماهير هناك خاصة مع عدم الإعلان عن عدم مشاركته في المباراة.

وشارك ميسي خلال تدريبات الفريق أمس بشكل طبيعي أمام آلاف الجماهير أيضًا.

وقال تاتا مارتينو مدرب إنتر مياني عن أسباب عدم إخطار الجماهير بغياب ميسي مع العلم بتعرضه للإصابة :"تم اتخاذ القرار هذا الصباح".

وتابع :"هناك خطر كبير من تفاقم الإصابة".