برشلونة يتحرك لاستعادة "منديل ميسي"

قال خوان لابورتا رئيس برشلونة إن النادي الكتالوني يريد استعادة "منديل" نجمه التاريخي، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ومن المقرر أن يتم طرح المنديل الذي وقع به ميسي عقده الأول مع برشلونة للبيع في مزاد يوم 18 مارس المقبل.

وسيكون سعر المزاد المبدئي 350 ألف يورو ومن المتوقع أن يصل إلى 650 ألف يورو.

وقال لابورتا في تصريحات اليوم الجمعة: "من يشتري منديل ميسي عليه تسليمه لمتحف النادي، لن ندخل في أي مزادات".

وعن تكريم ليونيل ميسي، أضاف: "التكريم سيكون عندما يقرر ليو، نريد أن نفعل ذلك بسبب ما يمثله للنادي".

ورحل ميسي عن برشلونة صيف عام 2021 بعدما فشل النادي في تجديد عقده؛ بسبب العقبات الاقتصادية والهيكلية لليغا.

وانضم ميسي بعدها لباريس سان جيرمان في صفقة انتقال لمدة موسمين قبل أن يغادره مجانا لإنتر ميامي الصيف الماضي.