برشلونة يتحرك لاستعادة "منديل ميسي"
قال خوان لابورتا رئيس برشلونة إن النادي الكتالوني يريد استعادة "منديل" نجمه التاريخي، الأرجنتيني ليونيل ميسي.
ومن المقرر أن يتم طرح المنديل الذي وقع به ميسي عقده الأول مع برشلونة للبيع في مزاد يوم 18 مارس المقبل.
وسيكون سعر المزاد المبدئي 350 ألف يورو ومن المتوقع أن يصل إلى 650 ألف يورو.
وقال لابورتا في تصريحات اليوم الجمعة: "من يشتري منديل ميسي عليه تسليمه لمتحف النادي، لن ندخل في أي مزادات".
وعن تكريم ليونيل ميسي، أضاف: "التكريم سيكون عندما يقرر ليو، نريد أن نفعل ذلك بسبب ما يمثله للنادي".
ورحل ميسي عن برشلونة صيف عام 2021 بعدما فشل النادي في تجديد عقده؛ بسبب العقبات الاقتصادية والهيكلية لليغا.
وانضم ميسي بعدها لباريس سان جيرمان في صفقة انتقال لمدة موسمين قبل أن يغادره مجانا لإنتر ميامي الصيف الماضي.
وتطرق رئيس برشلونة لإعلان تشافي الرحيل عن تدريب برشلونة بنهاية الموسم، قائلا: "سمعت الخبر بعد مباراة فياريال، لقد كان الأمر مفاجئًا لأننا لم نخطط له".
وأضاف: "تشافي شخص صادق، في البداية اعتقدت أن ذلك بسبب الخسارة، لكنني رأيت أنه فكر في الأمر".
وأصر لابورتا أيضًا على أنه لا يخطط لإقالة تشافي حتى نهاية الموسم، وقال: "أريد أن يستمر تشافي حتى نهاية الموسم، إذا استمر حتى النهاية، فالأمر متروك له، لن أقوم بإقالته مهما حدث، إنه لا يستحق ذلك، إنه يستحق أن نثق به".
وأكد: "نحن لا نستسلم في الدوري، في دوري أبطال أوروبا سنواجه نابولي، لكن تشافي متحمس للغاية، ليس لدي شك في تشافي وفي الحافز والالتزام لدى اللاعبين، تشافي صادق".
وعندما سئل عن البحث عن مدرب جديد ليحل محل تشافي، قال لابورتا إن الأمر كله متروك للمدير الرياضي ديكو.
وحول ما إذا كانت عودة بيب غوارديولا خيارا، قال لابورتا: "لديه عقد مع مانشستر سيتي (حتى 2025) وهو يحترم العقود، أتحدث معه كثيرًا وأعرف رأي النادي فيه".
قضية نيغريرا وريال مدريد
وعن قضية نيغريرا قال رئيس برشلونة: "نحن ندفع مقابل تقارير الحكام، ولا ندفع للحكام، أنا لا أعرف نيغريرا شخصيا، لقد كانت نصائح فنية وتحكيمية، لا يمكنهم إثبات أنهم كانوا يشترون الحكام، أنا أثق في العدالة وسيتم تبرئتنا".
وأضاف منتقدًا موقف ريال مدريد من قضية نيغريرا: "ريال مدريد لا يتصرف بشكل جيد، إنهم يسخرون بطريقة غير مقبولة".
وانتقد لابورتا أيضًا تلفزيون ريال مدريد بسبب الضغط على الحكام، وقال: "ما تفعله قناة ريال مدريد هو وصمة عار، إذا كان لديهم أي احترام، فأنا لا أفهم كيف يفعلون ذلك، يجب على لجنة الحكام والاتحاد التحرك".
وأكد: "لقد كنت دائمًا ضد تقنية VAR؛ لأنها تفقدنا العفوية، لقد قلت ذلك دائما، سوء استخدام تقنية VAR يضر بالحكام، ريال مدريد هو أحد أكثر المستفيدين من تقنية VAR".