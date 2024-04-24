لاعبا الأهلي المصري يرفضان أوامر كولر ويفجران أزمة كبيرة
تفجرت أزمة كبيرة للغاية داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، بعدما رفض لاعبا الفريق تنفيذ طلبات المدرب السويسري مارسيل كولر.
ويستعد فريق الكرة الأول بالأهلي لمواجهة مازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما تعادل ذهابا بهدف دون رد.
وحسب مصادر "إرم نيوز" هناك أزمة كبيرة حدثت داخل الفريق الأول بالنادي الأهلي بسبب مباريات قطاع الناشئين حيث طلب كولر المدير الفني للفريق من أحمد عبدالقادر ومحمود متولي اللعب مع الناشئين في المباريات ولكن الثنائي رفض تمامًا.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لإرم نيوز، إن عبدالقادر ومتولي دخلا في حالة غضب كبيرة بسبب طلب كولر ورفضا الأمر بشدة لأن ذلك يقلل من شأنهما من وجهة نظرهما.
ووفقًا للمصدر، الثنائي اشتكى لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مما حدث تجاهما في الفترة الماضية من تجاهل، قبل أن يعودا تدريجيًّا للمباريات.
وحسب المصدر أيضًا، فإن محمود الزنفلي حارس الأهلي أيضا كان في حالة غاضب شديدة بسبب مشاركته مع الناشئين في الفترة الماضية.
ولم يتحدث الحارس البديل في الأهلي حول الأمر نظرًا لرغبته في عدم خلق أزمة قبل انتهاء فترة إعارته مع النادي حيث يريد ترك انطباعًا جيد بعدما جاء في يناير الماضي فقط.