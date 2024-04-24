لاعبا الأهلي المصري يرفضان أوامر كولر ويفجران أزمة كبيرة

ووفقًا للمصدر، الثنائي اشتكى لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مما حدث تجاهما في الفترة الماضية من تجاهل، قبل أن يعودا تدريجيًّا للمباريات.

وحسب المصدر أيضًا، فإن محمود الزنفلي حارس الأهلي أيضا كان في حالة غاضب شديدة بسبب مشاركته مع الناشئين في الفترة الماضية.

ولم يتحدث الحارس البديل في الأهلي حول الأمر نظرًا لرغبته في عدم خلق أزمة قبل انتهاء فترة إعارته مع النادي حيث يريد ترك انطباعًا جيد بعدما جاء في يناير الماضي فقط.