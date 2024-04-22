قنبلة الميركاتو.. عرض زيزو نجم الزمالك على الأهلي
ينتظر ميركاتو الانتقالات الصيفي المقبل قنبلة قوية بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، إذ يسعى الفريق الأحمر برئاسة محمود الخطيب لضم أحمد سيد "زيزو"، نجم الفريق الأبيض.
وينتهي عقد زيزو مع الزمالك في الموسم المقبل ويحق له التوقيع في يناير لأي ناد يريده دون الرجوع لإدارة القلعة البيضاء.
وقال مصدر خاص في تصريحات لـ"إرم نيوز"، اليوم الإثنين، إن "أحمد يحيي، وكيل اللاعبين، عرض على النادي الأهلي فكرة التعاقد مع (زيزو) نجم الزمالك بعد نهاية عقده".
وأضاف المصدر: "الأهلي رفض الرد على فكرة التعاقد مع (زيزو) سوى بعد عرض الأمر على محمود الخطيب، رئيس النادي".
وتابع: "مارسيل كولر، مدرب الأهلي، لا يمانع في التعاقد مع (زيزو) من الناحية الفنية ولكن في انتظار رد الخطيب على الأمر".
وأضاف أن الفترة المقبلة سيتم حسم ملف زيزو داخل النادي الأهلي سواء بالقبول أو الرفض.
وكان حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، ردَّ على الجدل المثار بشأن عقد زيزو، قائلًا: "اللاعب يتبقى في عقده سنة ولكن كم لاعبٍ في مصر يتبقى في عقده موسم واحد ولا أحدَ يتحدث عنه في الإعلام مثل زيزو.. هو لاعب كبير وله معاملة خاصة وأرجو أن تتركونا نتعامل مع عقده بالشكل المناسب، وأطمئِن جمهور الزمالك أن كل الأمور تسير في الطريق الصحيح داخل النادي".
كان "زيزو" تلقى عرضًا جادًّا من فريق الشباب السعودي في يناير الماضي، لكن إدارة النادي رفضت التفريط فيه.
ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي من أجل اللحاق بمواجهة العودة أمام دريمز الغاني بعد غاب عن مواجهة الذهاب، أمس الأحد، بسبب الإصابة.