قنبلة الميركاتو.. عرض زيزو نجم الزمالك على الأهلي

وأضاف المصدر: "الأهلي رفض الرد على فكرة التعاقد مع (زيزو) سوى بعد عرض الأمر على محمود الخطيب، رئيس النادي".

وتابع: "مارسيل كولر، مدرب الأهلي، لا يمانع في التعاقد مع (زيزو) من الناحية الفنية ولكن في انتظار رد الخطيب على الأمر".

وأضاف أن الفترة المقبلة سيتم حسم ملف زيزو داخل النادي الأهلي سواء بالقبول أو الرفض.

وكان حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، ردَّ على الجدل المثار بشأن عقد زيزو، قائلًا: "اللاعب يتبقى في عقده سنة ولكن كم لاعبٍ في مصر يتبقى في عقده موسم واحد ولا أحدَ يتحدث عنه في الإعلام مثل زيزو.. هو لاعب كبير وله معاملة خاصة وأرجو أن تتركونا نتعامل مع عقده بالشكل المناسب، وأطمئِن جمهور الزمالك أن كل الأمور تسير في الطريق الصحيح داخل النادي".