برشلونة يتلقى أخبارًا إيجابية حول أهداف الميركاتو
تلقى نادي برشلونة أخبارًا إيجابية بشأن أبرز أهدافه من اللاعبين الذين يرغب في التعاقد معهم خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، في تقرير لها، اليوم الأحد، إن 3 من لاعبي الوسط الذين يُراقبهم برشلونة معروضون للبيع لأسباب مختلفة، وهذا الأمر بالطبع سيُسهم قليلًا في تخفيض أسعارهم رغم أن الصفقات لا تزال صعبة".
وأضاف التقرير: "ليس فقط برشلونة من يعمل ضد عقارب الساعة للامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف التي وضعتها الليغا بهدف خفض الديون، وفي الوقت نفسه، القدرة على التعاقد مع لاعبين جدد وفق قاعدة 1:1".
وتابعت الصحيفة: "ناديان آخران معنيان بالامتثال لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز إذا أرادا تجنب عواقب وخيمة، وهما إيفرتون ونيوكاسل، يضمان في صفوفهما لاعبين مرشحين لتعزيز مركز الارتكاز في برشلونة، أمادو أونانا، 22 عامًا، لاعب إيفرتون، وبرونو غيمارايس، 26 عامًا، لاعب نيوكاسل، تحولا من لاعبين لا يمكن المساس بهما إلى لاعبين معروضين للبيع، ويعتبر كل من أونانا وغيمارايس من النجوم الرئيسين في فريقيهما، وبالتالي، يمكن للناديين تحقيق أكبر قدر من الإيرادات من خلال بيعهما".
وشدد التقرير: "إذا كان برشلونة غير قادر على التفكير حتى في التعاقد معهما قبل بضعة أسابيع، رغم أنهما يحظيان بإعجاب كبير من الإدارة الرياضية في برشلونة، لأن قيمتهما السوقية كانت مرتفعة للغاية، الآن قد يكون للنادي الكتالوني بعض الأمل، نظرًا لأن إيفرتون ونيوكاسل مجبران على البيع، ومع ذلك، فإن برشلونة، الذي يمر بحالة مالية مماثلة تقريبًا للحالة التي يمر بها الناديان الإنجليزيان، قد يضطر أيضًا إلى بيع لاعب مهم قبل الدخول في أي مفاوضات مع إيفرتون أو نيوكاسل بشأن لاعبي الارتكاز، فقط من خلال بيع لاعب مهم، يمكن لبرشلونة أن يحلم بتعزيز صفوفه بأونانا، الذي لن تقل قيمته عن 60 مليون يورو، أو غيمارايس، الذي تبلغ قيمة شرطه الجزائي 100 مليون جنيه إسترليني للأندية الإنجليزية".
كيميتش
من ناحية أخرى، في بايرن ميونخ، قد يؤدي وصول المدرب الجديد، فينسنت كومباني، إلى عدة تغييرات مهمة في النادي البافاري، وتشير آخر التقارير إلى احتمال حدوث هجرة ملحوظة للاعبين إذا وصلت عروض جيدة هذا الصيف، ومن بين هؤلاء اللاعبين كل من جوشوا كيميتش وكومان، اللذين ارتبط اسم كل منهما باحتمال الانتقال إلى برشلونة.
ووفقًا لِما ذكرته قناة "سكاي سبورتس ألمانيا"، سينضم كيميتش وكومان إلى دي ليخت وغوريتزكا وغنابري وموزالا كلاعبين قابلين للانتقال وقد يغيرون أجواءَهم إذا تلقى بايرن ميونخ عروضًا جيدة لهم.
وينتظر نادي برشلونة عودة مدربه الجديد هانزي فليك من إجازته من أجل أن يفتح معه باب الصفقات الجديدة واختيار الراحلين عن الفريق.
ويستعد برشلونة بقيادة فليك، للموسم الجديد من خلال انضمام الفريق لمعسكر بالولايات المتحدة الأمريكية، ويتخلل المعسكر ثلاث مباريات ودية دولية.
وتوصل برشلونة إلى اتفاق رسمي مع فليك لقيادة الفريق لمدة عامين، حتى يونيو 2026 مع راتب ثابت بقيمة 3 ملايين يورو فقط، ومكافأة مليون يورو في حالة تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا، و750 ألف يورو عند الفوز بالدوري الإسباني.