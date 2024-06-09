برشلونة يتلقى أخبارًا إيجابية حول أهداف الميركاتو

تلقى نادي برشلونة أخبارًا إيجابية بشأن أبرز أهدافه من اللاعبين الذين يرغب في التعاقد معهم خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، في تقرير لها، اليوم الأحد، إن 3 من لاعبي الوسط الذين يُراقبهم برشلونة معروضون للبيع لأسباب مختلفة، وهذا الأمر بالطبع سيُسهم قليلًا في تخفيض أسعارهم رغم أن الصفقات لا تزال صعبة".

وأضاف التقرير: "ليس فقط برشلونة من يعمل ضد عقارب الساعة للامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف التي وضعتها الليغا بهدف خفض الديون، وفي الوقت نفسه، القدرة على التعاقد مع لاعبين جدد وفق قاعدة 1:1".

وتابعت الصحيفة: "ناديان آخران معنيان بالامتثال لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز إذا أرادا تجنب عواقب وخيمة، وهما إيفرتون ونيوكاسل، يضمان في صفوفهما لاعبين مرشحين لتعزيز مركز الارتكاز في برشلونة، أمادو أونانا، 22 عامًا، لاعب إيفرتون، وبرونو غيمارايس، 26 عامًا، لاعب نيوكاسل، تحولا من لاعبين لا يمكن المساس بهما إلى لاعبين معروضين للبيع، ويعتبر كل من أونانا وغيمارايس من النجوم الرئيسين في فريقيهما، وبالتالي، يمكن للناديين تحقيق أكبر قدر من الإيرادات من خلال بيعهما".