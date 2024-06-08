القرار الصعب الذي ينتظر فليك في برشلونة

كشفت تقارير صحفية أن هانزي فليك، المدير الفني الجديد لنادي برشلونة، ينتظره قرارًا صعبًا في مهمته مع البارسا بمجرد توليه المسؤولية، إذ أصبح النادي مضطرًا إلى بيع لاعبين من قلب الدفاع، في الميركاتو الصيفي المقبل.

المدرب الألماني غادر في الآونة الأخيرة لقضاء إجازة مع عائلته لمدة 10 أيام، وذلك بعد أن وقع على عقد تدريب الفريق.

وسيعود فليك إلى برشلونة رفقة طاقم التدريب، إذ سيلتقي المدير الرياضي لاعب برشلونة السابق ديكو، لمناقشة الانتقالات للموسم المقبل.

وقالت صحيفة "سبورت"، في تقرير لها، اليوم السبت، إن "برشلونة يعمل بقوة من أجل دخول سوق الانتقالات الصيفية المقبل؛ لذلك ينبغي أن يقترن هذا الخيار بتخفيض قواعد اللعب المالي النظيف، ما يضطر الإدارة الرياضية إلى التعامل مع بعض المغادرين، وأحد الخطوط التي تقدم مزيدًا من الإمكانيات هي محور الدفاع، مع الأخذ في الاعتبار أن هانزي فليك سيجد نفسه في فترة الإعداد للموسم الجديد مع ثمانية مدافعين مركزيين".