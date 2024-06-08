القرار الصعب الذي ينتظر فليك في برشلونة
كشفت تقارير صحفية أن هانزي فليك، المدير الفني الجديد لنادي برشلونة، ينتظره قرارًا صعبًا في مهمته مع البارسا بمجرد توليه المسؤولية، إذ أصبح النادي مضطرًا إلى بيع لاعبين من قلب الدفاع، في الميركاتو الصيفي المقبل.
المدرب الألماني غادر في الآونة الأخيرة لقضاء إجازة مع عائلته لمدة 10 أيام، وذلك بعد أن وقع على عقد تدريب الفريق.
وسيعود فليك إلى برشلونة رفقة طاقم التدريب، إذ سيلتقي المدير الرياضي لاعب برشلونة السابق ديكو، لمناقشة الانتقالات للموسم المقبل.
وقالت صحيفة "سبورت"، في تقرير لها، اليوم السبت، إن "برشلونة يعمل بقوة من أجل دخول سوق الانتقالات الصيفية المقبل؛ لذلك ينبغي أن يقترن هذا الخيار بتخفيض قواعد اللعب المالي النظيف، ما يضطر الإدارة الرياضية إلى التعامل مع بعض المغادرين، وأحد الخطوط التي تقدم مزيدًا من الإمكانيات هي محور الدفاع، مع الأخذ في الاعتبار أن هانزي فليك سيجد نفسه في فترة الإعداد للموسم الجديد مع ثمانية مدافعين مركزيين".
وأضاف التقرير: "علاوة على غول كوندي ورونالد أراوخو وإينيغو مارتينيز وأندرياس كريستنسن وباو كوبارسي، وهم المدافعون الخمسة الذين أنهوا الموسم الماضي، سينضم إليهم كليمنت لينغليت وإيريك غارسيا، العائدان من إعارتيهما إلى أستون فيلا وجيرونا، وميكا فاي، الذي يريد ديكو، المدير الرياضي للنادي، أن يكون ضمن قوائم الفريق الأول".
وأوضح التقرير: "اللاعب الوحيد الذي لا يمكن المساس به هو باو كوبارسي، الذي جدد عقده في الآونة الأخيرة حتى عام 2027 بشرط جزائي قدره 500 مليون يورو، وسيتعين على فليك الانتظار لمشاهدته في الملعب، إذ سيؤدي استبعاده من المنتخب الإسباني لبطولة أمم أوروبا في ألمانيا إلى ذهابه إلى دورة الألعاب الأولمبية، ما يعني أنه سيغيب عن فترة الإعداد للموسم بأكملها".
وأردف: "كذلك مكان كريستنسن مضمون في الفريق بسبب كفاءته وتعدد مهامه، بعد أن فشل في التعاقد مع لاعب خط وسط دفاعي في سوق الانتقالات الشتوية الماضية، راهن تشافي عليه واستجاب كريستنسن بأداء ملحوظ، على الجانب الآخر، هناك لينغليت، الذي لا يدخل في خطط الإدارة الرياضية، إذ يستهدفون بيعه بعدما وصلت له عروض من الدوري السعودي، ولكن الفرنسي متردد ويفضل البقاء في أوروبا، وكذلك إينيغو مارتينيز، الذي لديه عام ثانٍ في عقده، والذي سيساعده النادي الكتالوني في العثور على مكان مناسب".
وعن رونالد أراوخو، أشارت الصحيفة إلى أنه على ما يبدو في طريقه للرحيل بدافع الضرورة المالية، إذ يمكن أن يرحل بمبلغ يتجاوز 80 مليون يورو في ظل اهتمام مانشستر يونايتد وتشيلسي وبايرن ميونخ بضمه، مع بقاء مدة عامين في عقده، على الرغم من طلب فليك استمراره.
وشدد التقرير: "كذلك تلقى كوندي عرضًا مهمًا للغاية من نادي الاتحاد السعودي، وسيدرس برشلونة قبوله بناءً على رأي اللاعب، الذي يركز حاليًا على اللعب مع فرنسا في بطولة أمم أوروبا وقد أوقف أي نقاش حول مستقبله".
واستطردت الصحيفة: "كما يعود إريك غارسيا من الإعارة، وسيعتمد استمراره في برشلونة على المغادرين، كذلك، فإن مستقبل ميكا فاي معلق بسوق الانتقالات".
وسيكون فليك أول مدرب ألماني يتولى قيادة البارسا بعد 41 عامًا، وتحديدًا منذ تواجد أودو لاتيك خلال الفترة من 1981 حتى 1983.
وقاد فليك سابقًا بايرن ميونخ خلال الفترة من 2019 حتى 2021، محققًا معه 7 ألقاب مختلفة خلال 86 مباراة خاضها بمختلف المسابقات.
كما قاد منتخب ألمانيا من 2021 حتى 2023 خلال 25 مباراة، لم يحقق خلالها أي إنجاز يذكر.