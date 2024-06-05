بعد شكوى كولر.. الأهلي المصري يستقر على بديل خالد بيبو

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن كولر طلب من محمود الخطيب رئيس النادي ضرورة رحيل خالد بيبو بنهاية الموسم الحالي.

وتابع أن الخطيب تفهم وجهة نظر كولر واستقر على رحيل خالد بيبو بنهاية الموسم الحالية.

وأضاف أن الخطيب استقر أيضًا على تعيين محمد شوقي لاعب الفريق السابق في منصب مدير الكرة خلفًا لخالد بيبو في نهاية الموسم الحالي.

وأتم أن كولر دخل في خلاف كبير مع خالد بيبو، مؤخرًا، بسبب الأزمات التي يقع بها اللاعبون دون حل سواء داخليًا أو عبر وسائل الإعلام.