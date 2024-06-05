بعد شكوى كولر.. الأهلي المصري يستقر على بديل خالد بيبو
كشف مصدر داخل النادي الأهلي المصري، أن السويسري مارسيل كولر قدم شكوى ضد خالد بيبو مدير الكرة في الفريق بسبب ما يراه "عدم السيطرة على غرفة خلع الملابس".
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن كولر طلب من محمود الخطيب رئيس النادي ضرورة رحيل خالد بيبو بنهاية الموسم الحالي.
وتابع أن الخطيب تفهم وجهة نظر كولر واستقر على رحيل خالد بيبو بنهاية الموسم الحالية.
وأضاف أن الخطيب استقر أيضًا على تعيين محمد شوقي لاعب الفريق السابق في منصب مدير الكرة خلفًا لخالد بيبو في نهاية الموسم الحالي.
وأتم أن كولر دخل في خلاف كبير مع خالد بيبو، مؤخرًا، بسبب الأزمات التي يقع بها اللاعبون دون حل سواء داخليًا أو عبر وسائل الإعلام.
وظهرت الأزمات داخل غرفة خلع الملابس، أولاها تلميح محمد عبدالمنعم بالرحيل، ثم تصريحات محمد مجدي (أفشة)، الذي وجه اتهامات خطيرة لزملائه.
وأدلى أفشة بتصريحات مثيرة للجدل أكد خلالها أنه كان الأحق بالحصول على جائزة أفضل لاعب في نهائي كأس مصر أمام الزمالك في السعودية التي حصدها زميله إمام عاشور.
وقال مصدر مقرب من إمام عاشور نجم الأهلي ومنتخب مصر، إن اللاعب تقدم بشكوى رسمية ضد زميله أفشة بسبب تصريحات الأخير ضده.