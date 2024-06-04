كولر يمنع أفشة من خوض تدريبات الأهلي المصري
اتخذ السويسري مارسيل كولر ، المدير الفني للأهلي المصري ، قرارًا صارمًا بشأن لاعبه محمد مجدي "أفشة" بعد ظهوره التليفزيوني خلال الساعات القليلة الماضية.
وأدلى أفشة بتصريحات مثيرة للجدل في حواره مع برنامج (الكورة مع فايق) بقناة (mbc masr2) على رأسها حديثه عن أحقيته في جائزة رجل مباراة نهائي كأس مصر ضد الزمالك بالسعودية والتي فاز بها زميله إمام عاشور.
وتجاهل أفشة في حواره مدربه مارسيل كولر معتبرًا أن السويسري رينيه فايلر أفضل من تولى تدريبه في الأهلي المصري كما أثنى على مدربه السابق بيتسو موسيماني.
وكشف أمير هشام مقدم برنامج (+90) بقناة (النهار) عن رفض كولر مشاركة أفشة في تدريبات الفريق مساء اليوم الاثنين بعد عودة الأهلي للمران عقب راحة استمرت لبضعة أيام بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.
وقال أمير هشام إن كولر طلب من أفشة مغادرة غرف الملابس لغضب زملائه تجاه تصريحاته التي أدلى بها وهو ما جعل اللاعب يجمع متعلقاته بالفعل ويرحل عن مقر القلعة الحمراء.
وأضاف:" هناك حالة غضب شديدة داخل الأهلي تجاه تصريحات أفشة وخاصة من جانب لاعبي الفريق والجهاز الفني كما أن الإدارة ترى أن هذه التصريحات غير موفقة تمامًا".
وأشار إلى أن كولر علم بتصريحات أفشة من عمال فندق الإقامة الذي يمكث به وهو ما أصابه بالانزعاج كما أنه طالب خالد بيبو مدير الكرة بفرض عقوبات مالية ضد اللاعب.
وتتجه النية لتجميد أفشة لأجل غير مسمى والموافقة على بيعه في الموسم المقبل حال تلقيه عرض مناسب.