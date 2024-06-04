كولر يمنع أفشة من خوض تدريبات الأهلي المصري

اتخذ السويسري مارسيل كولر ، المدير الفني للأهلي المصري ، قرارًا صارمًا بشأن لاعبه محمد مجدي "أفشة" بعد ظهوره التليفزيوني خلال الساعات القليلة الماضية.

وأدلى أفشة بتصريحات مثيرة للجدل في حواره مع برنامج (الكورة مع فايق) بقناة (mbc masr2) على رأسها حديثه عن أحقيته في جائزة رجل مباراة نهائي كأس مصر ضد الزمالك بالسعودية والتي فاز بها زميله إمام عاشور.

وتجاهل أفشة في حواره مدربه مارسيل كولر معتبرًا أن السويسري رينيه فايلر أفضل من تولى تدريبه في الأهلي المصري كما أثنى على مدربه السابق بيتسو موسيماني.