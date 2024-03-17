"شعر بالإهانة".. تصرف أنهى علاقة نجم ريال مدريد بمنتخب إسبانيا

ولم يكن دياز الوحيد من نادي ريال مدريد ضمن قائمة منتخب المغرب لفترة التوقف الحالية، بل يوجد أيضا يوسف الخديم "يوسي" لاعب الفريق الرديف.

وطرحت تساؤلات عديدة في الأوساط الرياضية الإسبانية حول عدم التعامل الجيد من قبل اتحاد الكرة الإسباني تجاه اللاعب.

ويرى نادي ريال مدريد أيضا أن اتحاد الكرة الإسباني لا يتعامل مع نجومه الشباب كما يعامل نجوم برشلونة، وكان أبرز مثال على ذلك لامين يامال وباو كوبارسي.