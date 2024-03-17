"شعر بالإهانة".. تصرف أنهى علاقة نجم ريال مدريد بمنتخب إسبانيا
كشفت تقارير صحفية إسبانية كواليس جديدة فيما يخص قرار براهيم دياز، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، اللعب لمنتخب المغرب.
واستدعى الاتحاد المغربي لكرة القدم دياز لفترة التوقف الدولية بشهر مارس الجاري.
وأبدى دياز سعادته بتمثيل منتخب المغرب، مؤكدا أنه اختار تمثيل أسود الرافدين بقلبه.
ولم يكن دياز الوحيد من نادي ريال مدريد ضمن قائمة منتخب المغرب لفترة التوقف الحالية، بل يوجد أيضا يوسف الخديم "يوسي" لاعب الفريق الرديف.
وطرحت تساؤلات عديدة في الأوساط الرياضية الإسبانية حول عدم التعامل الجيد من قبل اتحاد الكرة الإسباني تجاه اللاعب.
ويرى نادي ريال مدريد أيضا أن اتحاد الكرة الإسباني لا يتعامل مع نجومه الشباب كما يعامل نجوم برشلونة، وكان أبرز مثال على ذلك لامين يامال وباو كوبارسي.
ووفقا لصحيفة آس، فإن دياز شعر بالإهانة بسبب ذهاب أحد مسؤولي اتحاد الكرة الإسباني إلى لامين يامال لإقناعه بتمثيل إسبانيا وليس المغرب، أغسطس الماضي، في وقت تم تجاهله بشكل كامل.
وحسب التقرير أيضا، فإن استدعاء برايان سرقسطة، لاعب بايرن ميونخ، لقائمة إسبانيا في أكتوبر الماضي أنهى علاقة دياز بمنتخب إسبانيا، فقد تم تجاهل اللاعب في وقت كان يقدم مستويات لافتة.