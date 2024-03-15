براهيم دياز: اختياري لمنتخب المغرب "قرار نابع من القلب"

وتم استدعاء براهيم دياز مهاجم ريال مدريد والذي يحمل الجنسية الإسبانية، إلى المنتخب المغربي لكرة القدم يوم الأربعاء لأوّل مرة لخوض مباراتين وديتين أمام أنغولا وموريتانيا بقيادة المدرب وليد الركراكي.

وأكد دياز أن قراره باللعب مع المنتخب المغربي بدلاً من الإسباني كان قرارًا "نابعًا من القلب".

وقال دياز، في لقاء مع "خورخي فالدانو": "لم أمارس أبدا ضغوطا على الاتحاد الإسباني، ولن أفعل".

وأضاف: "أتخذ القرارات بقلبي، وهذا هو الحال أيضًا هذه المرة، فأنا فتى لديه أحلام بسيطة، والمشروع الذي يملكه المغرب يبدو جيدًا جدًا بالنسبة لي".

وشدد دياز على أن قراره لا رجعة فيه، ولن يغير رأيه: "لقد تم اتخاذ القرار ولا أفكر إذا كان الاتحاد الإسباني سيتصل بي لاتخاذ هذا القرار أم لا".