براهيم دياز: اختياري لمنتخب المغرب "قرار نابع من القلب"
علق براهيم دياز نجم نادي ريال مدريد الإسباني، لأول مرة على قرار تمثيله للمنتخب المغربي، وتفضيله لأسود الأطلس على منتخب إسبانيا.
وتم استدعاء براهيم دياز مهاجم ريال مدريد والذي يحمل الجنسية الإسبانية، إلى المنتخب المغربي لكرة القدم يوم الأربعاء لأوّل مرة لخوض مباراتين وديتين أمام أنغولا وموريتانيا بقيادة المدرب وليد الركراكي.
وأكد دياز أن قراره باللعب مع المنتخب المغربي بدلاً من الإسباني كان قرارًا "نابعًا من القلب".
وقال دياز، في لقاء مع "خورخي فالدانو": "لم أمارس أبدا ضغوطا على الاتحاد الإسباني، ولن أفعل".
وأضاف: "أتخذ القرارات بقلبي، وهذا هو الحال أيضًا هذه المرة، فأنا فتى لديه أحلام بسيطة، والمشروع الذي يملكه المغرب يبدو جيدًا جدًا بالنسبة لي".
وشدد دياز على أن قراره لا رجعة فيه، ولن يغير رأيه: "لقد تم اتخاذ القرار ولا أفكر إذا كان الاتحاد الإسباني سيتصل بي لاتخاذ هذا القرار أم لا".
ومن المقرّر أن يبدأ دياز (24 عاماً) اللعب مع المغرب في 22 مارس ضمن مباراة ودية أمام أنغولا، بدلاً من إسبانيا التي مثّلها مرة واحدة في الفوز الودي على ليتوانيا 4-0 عام 2021 في مباراةٍ استدعيَ فيها الفريق الشاب ما دون 21 عاماً، لأن لاعبي المنتخب الأوّل كانوا معزولين بسبب جائحة "كوفيد-19".
بدأ دياز الذي وُلد في ملقا من أم إسبانية وأب مغربي، مسيرته الاحترافية مع مانشستر سيتي الإنجليزي عام 2016 في سن الـ17 لكنه لم يحصل على فرصةٍ كبيرةٍ فاكتفى بخوض 15 مباراة، 5 منها في الدوري الذي توّج بلقبه.
وانتقل المهاجم إلى ريال مدريد حيث خاض موسماً واحداً (20 مباراة في جميع المسابقات)، قبل أن ينتقل بالإعارة إلى ميلان الإيطالي حيث لمع نجمه لثلاثة مواسم وتوّج مع "روسونيري" بلقب الدوري في 2021-2022 مسجلاً 18 هدفاً في مختلف المسابقات.
عاد دياز الذي يلعب في مركز الوسط الهجومي كما الجناحين، إلى ريال بعدما انتقل المهاجم كريم بنزيمة إلى الاتحاد السعودي، وحصل على فرصةٍ أكبر فسجّل 8 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة خلال 32 مباراة ضمن جميع المسابقات حتّى الآن.