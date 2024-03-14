رسميًا.. استدعاء براهيم دياز لمنتخب المغرب
انضم براهيم دياز، جناح ريال مدريد، لتشكيلة منتخب المغرب لكرة القدم، التي تستعد لمواجهة أنجولا وموريتانيا وديا خلال الشهر الحالي.
واختار لاعب ريال مدريد (24 عاما) اللعب لمنتخب المغرب بعدما خاض مباراة ودية مع إسبانيا عام 2021. وقرر الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) تغيير الجنسية الرياضية لدياز.
وسبق لدياز، لاعب مانشستر سيتي وميلان السابق، ارتداء قميص إسبانيا في المراحل السنية المختلفة لمنتخبات الناشئين.
ويلعب المغرب، الذي أصبح أول منتخب أفريقي يبلغ الدور قبل النهائي لكأس العالم 2022، أمام أنغولا يوم 22 مارس آذار الجاري، قبل أربعة أيام من اللعب أمام موريتانيا.
يذكر أن براهيم دياز إسباني من أصول مغربية، ولعب للمنتخب الإسباني مباراة واحدة فقط في يونيو 2021، ولم ينضم بعدها للمنتخب الإسباني.
براهيم دياز، البالغ من العمر 24 عامًا، وُلد في مالاغا، أمه إسبانية، وجدته لأبيه مغربية، ووُلد والده في مليلية.
وشارك دياز في 32 مباراة مع ريال مدريد الموسم الحالي، بواقع 1456 دقيقة، سجل فيها ثمانية أهداف وصنع أربعة.