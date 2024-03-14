رسميًا.. استدعاء براهيم دياز لمنتخب المغرب

يذكر أن براهيم دياز إسباني من أصول مغربية، ولعب للمنتخب الإسباني مباراة واحدة فقط في يونيو 2021، ولم ينضم بعدها للمنتخب الإسباني.

براهيم دياز، البالغ من العمر 24 عامًا، وُلد في مالاغا، أمه إسبانية، وجدته لأبيه مغربية، ووُلد والده في مليلية.

وشارك دياز في 32 مباراة مع ريال مدريد الموسم الحالي، بواقع 1456 دقيقة، سجل فيها ثمانية أهداف وصنع أربعة.