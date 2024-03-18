حالة واحدة يمكن لداني ألفيس بها مغادرة السجن هذا الأسبوع

ستستضيف المحكمة الإقليمية لبرشلونة، يوم الثلاثاء 19 مارس، بدءًا من الساعة 9 صباحًا، جلسة استماع جديدة في قضية داني ألفيس، المحكوم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف بتهمة الاعتداء الجنسي.

الجلسة تأتي بعدما تقدم مكتب المدعي العام والدفاع عن اللاعب البرازيلي باستئناف على الحكم الصادر بحقه.