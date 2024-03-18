حالة واحدة يمكن لداني ألفيس بها مغادرة السجن هذا الأسبوع
ستستضيف المحكمة الإقليمية لبرشلونة، يوم الثلاثاء 19 مارس، بدءًا من الساعة 9 صباحًا، جلسة استماع جديدة في قضية داني ألفيس، المحكوم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف بتهمة الاعتداء الجنسي.
الجلسة تأتي بعدما تقدم مكتب المدعي العام والدفاع عن اللاعب البرازيلي باستئناف على الحكم الصادر بحقه.
وقال الصحفي كارلوس كويليز في برنامج "Tot es Mou" على قناة TV3 أن لاعب كرة القدم البرازيلي قد يغادر السجن مؤقتًا هذا الأسبوع.
ويطالب دفاع داني ألفيس بالإفراج عنه لحين النظر في الاستئناف المقدم.
وأضاف كيليز في البرنامج أنه "في هذه الجلسة سنرى ما إذا كانت المحكمة الإقليمية في برشلونة ترى أن ألفيس يجب أن يكون في السجن أم لا لحين النظر في الاستئناف".
وتابع: "القرار خمسون في المئة لخمسين في المئة".
ووفقًا لكارلوس كيليز: "لن يكون من المستحيل" رؤية داني ألفيس خارج السجن هذا الأسبوع.