رد رسمي على أنباء انتحار داني ألفيس (فيديو)
حرص ناي ألفيس، شقيق لاعب برشلونة ومنتخب البرازيل السابق، الخروج عبر منصات التواصل الاجتماعي لنفي الشائعات التي انطلقت بقوة بشأن انتحار شقيقه داخل محبسه في برشلونة.
وكان الصحفي، بابلو ألبوكيركي، الذي يعمل في صحيفة "O Globo" البرازيلية كتب في منشور أثار الكثير من الجدل: "حسبما وصلني من معلومات، فقد أقدم داني ألفيس على قتل نفسه داخل السجن".
قبل أن يعود مجددا الشخص نفسه لينفي أنه كان يقصد داني ألفيس، نجم البارسا السابق، مؤكداً أنه يتحدث عن ابن عمه الذي كان مفقوداً، وتردد أنه انتحر، قبل أن يتم التأكد من أنه على قيد الحياة.
في المقابل، نشر شقيق داني ألفيس فيديو عبر حسابه على "إنستغرام" ينفي خلاله إقدام نجم البرازيل على الانتحار في سجنه، قائلا: "كم هم قساة البشر".
وأضاف: "هناك أشخاص يتمنون موت داني ألفيس، بعدما تمت إدانته بسبب كلام امرأة دخلت إلى حمام الرجال، وتم سجنه، أليس هذا كافياً؟ والآن الشيء الأكثر جنوناً هو أنهم يرغبون في رؤيته ميتاً".
نفي من السجن
كما تم نفي الأخبار المتداولة حول انتحار ألفيس من قبل إدارة السجن الذي يقبع به، مؤكدة أنها أخبار خاطئة أو تم تفسيرها بشكل خاطئ للغاية.
ونقل حساب "lnstantFoot" على منصة "إكس" البيان، موضحا: "نفت إدارة السجن الذي يقيم فيه لاعب برشلونة السابق هذه المعلومات، وأشارت المؤسسة العقابية أنها وضعت أخيرًا بروتوكولًا لمنع الانتحار للحفاظ على سلامة نزيلها في ظل معاناته من الاكتئاب".
وحكم على ألفيس بالسجن 4 سنوات وأُلزِم أيضًا بتعويض الضحية بمبلغ قدره 150 ألف يورو، مع تحميله بعض التكاليف الخاصة بالقضية.
ويقبع النجم الدولي البرازيلي السابق لأندية برشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان في السجن بتهمة الاغتصاب كانت قد وجهتها له إحدى السيدات، في ملهى ليلي، قرب نهاية العام قبل الماضي 2022.
ويُعدُّ ألفيس ضمن أبرز اللاعبين البرازيليين، وهو الذي قرر الاعتزال في شهر يناير 2023، حيث لعب لأندية أوروبية كبيرة، بدايةً من نادي إشبيلية الإسباني عام 2002، قبل أن يلتحق ببرشلونة صيف 2008؛ ليقضي 8 مواسم متتالية صحبة الفريق الكتالوني.
وخاض ألفيس أكثر من 400 مباراة مع برشلونة، الذي عاد لتمثيله في حقبة ثانية موسم 2021-22، حيث تُوّج معه بألقاب عديدة، أبرزها 6 ألقاب في الدوري الإسباني و3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا.