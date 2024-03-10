رد رسمي على أنباء انتحار داني ألفيس (فيديو)

حرص ناي ألفيس، شقيق لاعب برشلونة ومنتخب البرازيل السابق، الخروج عبر منصات التواصل الاجتماعي لنفي الشائعات التي انطلقت بقوة بشأن انتحار شقيقه داخل محبسه في برشلونة.

وكان الصحفي، بابلو ألبوكيركي، الذي يعمل في صحيفة "O Globo" البرازيلية كتب في منشور أثار الكثير من الجدل: "حسبما وصلني من معلومات، فقد أقدم داني ألفيس على قتل نفسه داخل السجن".

قبل أن يعود مجددا الشخص نفسه لينفي أنه كان يقصد داني ألفيس، نجم البارسا السابق، مؤكداً أنه يتحدث عن ابن عمه الذي كان مفقوداً، وتردد أنه انتحر، قبل أن يتم التأكد من أنه على قيد الحياة.