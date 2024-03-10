حقيقة انتحار ألفيش داخل سجنه في برشلونة

زعم الصحفي البرازيلي بابلو ألبوكراكي أن النجم السابق لمنتخب الصامبا ونادي برشلونة الإسباني أقدم على الانتحار داخل زنزانته في السجن الذي يقضي به عقوبة بدنية والواقع في إقليم كاتالونيا.

وحكم على داني ألفيش بالسجن لمدة أربعة سنوات ونصف وغرامة مالية تقدر بـ 150 ألف يورو بعد إدانته في الاعتداء على سيدة في ملهى ليلي.

ووفقا لقرار المحكمة، اعتدى الفيش (40 عاما) جنسيا على امرأة في ملهى ليلي في برشلونة يوم 31 كانون أول/ديسمبر 2022، وذلك بعد عودته مونديال 2022 في قطر، واعتقل فورا ومنذ ذلك الحين وهو في السجن قبل أن يحاكم أواخر فبراير الماضي بعد ثبوت إدانته.

وكتب الصحفي في حسابه بمواقع التواصل: "بحسب ما وصلني من معلومات فقد أقدم دانييل ألفيش على قتل نفسه داخل السجن".

ولم يعلق مقربون من اللاعب على الأخبار التي أوردها بابلو ألبوكراكي، كما لم تنشر أي وسيلة إعلامية إسبانية موثوقة أخبارا عن انتحار ألفيش ما يعني أن الأنباء المتداولة منذ ساعات مجرد شائعات.

من جهته، لم ينشر شقيق ألفيش المعروف بظهوره النشط على مواقع التواصل الاجتماعي، أي تطور يخص شقيقه.