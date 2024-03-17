ريال مدريد يُحضّر لمسرحية الثأر من مانشستر سيتي

لماذا يجب على مانشستر سيتي الخوف؟!

عندما تتحدث عن بطل الثلاثية التاريخية وصاحب التفوق في المواجهات المباشرة مع ريال مدريد فريق مانشستر سيتي يجب أن يكون هناك بعض الاحترام لمشوار تطور ذلك الفريق في السنوات القليلة الماضية.

لكن المعطيات التي يقدمها بيب غوارديولا وفريقه هذا الموسم تجعل من مواجهة ريال مدريد صعبة بعض الشيء عليهم، بكل ما يقدمه الملكي من مستويات.

التفوق بطول وعرض الملعب في رباعية العام الماضي لن يعني الكثير هذه المرة، في ظل النضوج الواضح لريال مدريد وعناصره وللدعم الكبير الذي حظى به الملكي بقدوم جود بيلينغهام.

وفي الوقت نفسه هناك ضبابية على حالة بعض النجوم، مثل: إرلينغ هالاند، الذي أخفق هذا الموسم في غالبية مواجهات الكبار، بالتحديد منذ بداية العام الجديد، حيث يعد تأثيره محدودًا للغاية وقد يكون معدومًا في بعض المباريات.

هالاند نفسه أصيب أمام نيوكاسل، وفي المواجهة ذاتها عانى رودري، ولم يتم توضيح موقفهما بعد، ربما يخوضان مواجهة ريال مدريد دون مشاكل، لكن حتى لو حدث ذلك فتأثير الثنائي مؤخرًا ليس كما كان في الموسم الماضي.

أمام نيوكاسل نفسه ظهر مانشستر سيتي عاجزًا في مواقف كثيرة عندما نظم الماكبيس أنفسهم دفاعيًا بشكل جيد، حتى هدفا بطل الكأس عن الموسم الماضي جاءا من تسديدتين لبرناردو سيلفا غيَّرا الاتجاه الخاص بهما قبل سكونهما الشباك، وكان هناك الكثير من التوفيق.

الخلاصة

فوز ريال مدريد بتلك النتيجة وإن كان جاء مع وجود بعض الأخطاء الدفاعية، مع معاناة مانشستر سيتي للفوز على نيوكاسل، قد يعطينا إشارة تخص المواجهة القادمة بين الفريقين.

ريال مدريد يريد أن يحصل على انتقامه من إقصاء الموسم الماضي المذل، ومانشستر سيتي يحب أن يؤكد أن تفوقه في العام الماضي لم يكن مجرد صدفة.