وفي يلي مواعيد مباريات ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ذهاب ربع النهائي يومي 9 و10 أبريل.

الإياب يومي 16 و17 أبريل.

ذهاب نصف النهائي يوم 30 أبريل و1 مايو.

إياب نصف النهائي يومي 7 و8 مايو.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا على ملعب ويمبلي في لندن، يوم السبت 1 يونيو.

ويعود نهائي أبطال أوروبا إلى ملعب ويمبلي للمرة الثامنة، والثالثة في العصر الحديث لدوري أبطال أوروبا، بحسب صحيفة "ماركا".

ونال مانشستر سيتي لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخ النادي، في حين أن ريال مدريد هو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 14 لقبا.