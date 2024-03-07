ميسي في كأس الكونكاكاف.. قناة عربية تنقل مباراة إنتر ميامي وناشفل
يخوض إنتر ميامي أول مباراة رسمية قارية في تاريخه
سيتمكن عشاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من متابعة مباراة إنتر ميامي مع ناشفل في ثمن نهائي كأس أبطال الكونكاكاف.
ويخوض إنتر ميامي أول مباراة رسمية قارية في تاريخه.
وقاد ميسي إنتر ميامي للتأهل لكأس أبطال الكونكاكاف بعد التتويج بلقب كأس الدوري الأمريكي المكسيكي الموسم الماضي.
وستنقل المباراة على قناة ssc الرياضية السعودية وسوف تنطلق في تمام الخامسة من فجر غد الخميس.
وستشهد المباراة مشاركة جميع نجوم إنتر ميامي الأمريكي وعلى رأسهم ليونيل ميسي ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.
وبدأ إنتر ميامي موسم الدوري الأمريكي بشكل جيد رغم تعثّره أكثر من مرة في فترة الإعداد، إذ فاز في مباراتين بالدوري وتعادل في واحدة؛ ما منحه صدارة القسم الشرقي.
وسبق أن نقلت قناة أبوظبي الرياضية مباريات كأس الولايات المتحدة الموسم الماضي.