ميسي في كأس الكونكاكاف.. قناة عربية تنقل مباراة إنتر ميامي وناشفل

وبدأ إنتر ميامي موسم الدوري الأمريكي بشكل جيد رغم تعثّره أكثر من مرة في فترة الإعداد، إذ فاز في مباراتين بالدوري وتعادل في واحدة؛ ما منحه صدارة القسم الشرقي.

وسبق أن نقلت قناة أبوظبي الرياضية مباريات كأس الولايات المتحدة الموسم الماضي.