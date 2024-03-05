ماسكيرانو يكشف موقف ميسي من دعوته للمشاركة في الأولمبياد
كشف خافيير ماسكيرانو، مدرب منتخب الأرجنتين لكرة القدم تحت 23 عامًا، عن توجيه الدعة بالفعل لليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، للمشاركة في أولمبياد باريس هذا العام.
وضمنت الأرجنتين مكانها في دورة الألعاب الأولمبية بعد فوزها على البرازيل 1-صفر في قبل نهائي تصفيات أمريكا الجنوبية.
وقال ماسكيرانو، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء: "تحدثت مع ميسي وأرسلنا له دعوة للمشاركة في الأولمبياد المقبلة، واتفقنا على التحدث في الأمر مرة أخرى لاحقًا".
وأضاف: "إنتر ميامي بدأوا الموسم للتو ولا يزال هناك وقت، خاصة مع علمنا أنه سيشارك أيضًا في كوبا أمريكا، إنه ليس موقفًا سهلاً، اتفقنا على العودة للحديث بعد فترة، سنمنحه الوقت الذي يحتاجه".
وتابع: "تحدثت أيضًا مع أنخيل دي ماريا وأكد تقديره للدعوة، لكن ليس لديه أي نية للتواجد معنا.. لذلك استبعدناه".
وفاز ميسي مهاجم إنتر ميامي، الذي قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم في قطر العام 2022، بالميدالية الذهبية مع المنتخب الوطني في أولمبياد بكين العام 2008.
وتقام مسابقة كرة القدم للرجال في الأولمبياد، خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين. ويُسمح للمنتخبات بثلاثة لاعبين فوق السن للمشاركة في الدورة الأولمبية.