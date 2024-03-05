ماسكيرانو يكشف موقف ميسي من دعوته للمشاركة في الأولمبياد

كشف خافيير ماسكيرانو، مدرب منتخب الأرجنتين لكرة القدم تحت 23 عامًا، عن توجيه الدعة بالفعل لليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، للمشاركة في أولمبياد باريس هذا العام.

وضمنت الأرجنتين مكانها في دورة الألعاب الأولمبية بعد فوزها على البرازيل 1-صفر في قبل نهائي تصفيات أمريكا الجنوبية.

وقال ماسكيرانو، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء: "تحدثت مع ميسي وأرسلنا له دعوة للمشاركة في الأولمبياد المقبلة، واتفقنا على التحدث في الأمر مرة أخرى لاحقًا".