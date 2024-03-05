هالاند: ميسي الأفضل في التاريخ.. ولا أعرف مصيري مع مانشستر سيتي
يرى النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أن ليونيل ميسي هو "أفضل لاعب بالتاريخ".
وقال هالاند في مؤتمر صحفي قبل مباراة فريقه أمام كوبنهاغن في دوري أبطال أوروبا، إن ميسي هو أفضل لاعب كرة قدم حاليًا.
وجاء رد هالاند بعد سؤاله عن فوز ميسي بالكرة الذهبية حيث قال: "نحن نتحدث عن أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ، عندما يعتزل ليونيل ميسي سيكون هناك شخص آخر يمكن أن يكون الأفضل".
وأضاف: "لكن لا يزال ليونيل ميسي يمارس كرة القدم، وبالتالي ما زال هو الأفضل".
من جهة أخرى رفض هالاند الحديث عن مستقبله مع مانشستر سيتي، بعد تكهنات باقترابه من مجاورة النجم الفرنسي كيليان مبابي في ريال مدريد.
ورد هالاند على هذه التقارير قائلا: "أنا سعيد في مانشستر سيتي، الناس هنا الإدارة والجمهور يحبونني وأحبهم، الجميع يجعلني سعيدًا".
وأضاف: "أنت لا تعرف أبدًا ما يحمله المستقبل غدًا".
وواصل ضاحكًا: "وأعرف أن ذلك سيكون عنوانًا للصحف، لكن عليكم كتابة تصريحاتي بأنني سعيد في مانشستر سيتي".
وانضم هالاند إلى مانشستر سيتي من بروسيا دورتموند في 2022 مقابل 51.2 مليون جنيه إسترليني، بعقد يمتد حتى يونيو 2027.