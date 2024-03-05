هالاند: ميسي الأفضل في التاريخ.. ولا أعرف مصيري مع مانشستر سيتي

وقال هالاند في مؤتمر صحفي قبل مباراة فريقه أمام كوبنهاغن في دوري أبطال أوروبا، إن ميسي هو أفضل لاعب كرة قدم حاليًا.

وجاء رد هالاند بعد سؤاله عن فوز ميسي بالكرة الذهبية حيث قال: "نحن نتحدث عن أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ، عندما يعتزل ليونيل ميسي سيكون هناك شخص آخر يمكن أن يكون الأفضل".

وأضاف: "لكن لا يزال ليونيل ميسي يمارس كرة القدم، وبالتالي ما زال هو الأفضل".