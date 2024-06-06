تشكيل منتخب مصر ضد بوركينا فاسو

ينتظر منتخب مصر مواجهة قوية ضد نظيره بوركينا فاسو، مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب مصر مع بوركينا فاسو على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن لقاءات الجولة الثالثة، للتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

ويحتل منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد ست نقاط، حصدها من انتصارين في الجولتين الأولى والثانية أمام جيبوتي وسيراليون، بينما يأتي بوركينا فاسو في مركز الوصافة برصيد 4 نقاط.

وبدا أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري، قد استقر بنسبة كبيرة على تشكيلته الرسمية الأولى التي سيخوض بها مواجهة اليوم.