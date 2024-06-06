تشكيل منتخب مصر ضد بوركينا فاسو
ينتظر منتخب مصر مواجهة قوية ضد نظيره بوركينا فاسو، مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات تصفيات كأس العالم 2026.
ويلتقي منتخب مصر مع بوركينا فاسو على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن لقاءات الجولة الثالثة، للتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.
ويحتل منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد ست نقاط، حصدها من انتصارين في الجولتين الأولى والثانية أمام جيبوتي وسيراليون، بينما يأتي بوركينا فاسو في مركز الوصافة برصيد 4 نقاط.
وبدا أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري، قد استقر بنسبة كبيرة على تشكيلته الرسمية الأولى التي سيخوض بها مواجهة اليوم.
وتُعد مباراة مصر وبوركينا فاسو المهمة الرسمية الأولى للجهاز الفني والذي تولى المسؤولية بعد إقالة البرتغالي روي فيتوريا نتيجة الإخفاق في كأس أمم أفريقيا.
وانضم محمد صلاح، مهاجم ليفربول، لتشكيلة "الفراعنة" للمرة الأولى في وجود حسام حسن، بعد غيابه عن فترة التوقف الدولي في آذار الماضي بطلب منه لمواصلة التعافي من إصابة.
تشكيل مصر أمام بوركينا فاسو:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، محمد هاني.
خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - حمدي فتحي.
خط الهجوم: محمود حسن "تريزيغيه"، مصطفى محمد، محمد صلاح.