دخل اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا"، مهاجم الأهلي المصري، في صدام جديد مع مدربه السويسري مارسيل كولر.

وفاز الأهلي على البنك الأهلي مساء الخميس باستاد القاهرة بنتيجة 1-0 في الجولة 32 للدوري المصري.

ولم يشارك كهربا في المباراة، وظهرت علامات الحزن على مهاجم الأهلي في أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء.

ولكن أزمة نشبت بين كهربا ومدربه في مباراة البنك الأهلي بعدما تأخر اللاعب في النزول لأداء عمليات الإحماء لمدة ربع ساعة وهو ما أثار غضب كولر.

كهربا رفض النزول إلى غرف الملابس بين شوطي المباراة، ولكن الثنائي خالد عبد الفتاح وأحمد عبد القادر تدخلا لإقناعه بالتراجع عن موقفه والدخول عقب نهاية الشوط الأول.

وطلب كولر من لاعبه إجراء عملية الإحماء للمشاركة قبل نهاية اللقاء، ولكن علامات الغضب ظهرت على كهربا؛ بسبب قلة الدقائق التي سيشارك بها ليرد المدرب السويسري بعدم إشراك اللاعب.

وطلب كولر من كهربا المشاركة في مران للاعبين الذين لم يخوضوا مباراة البنك الأهلي، بينما أدى اللاعب التدريبات بحالة من البطء الشديد وهو ما لاحظه أفراد الجهاز الفني.

وسبق أن دخل كهربا في خلاف مع كولر؛ بسبب عدم الجدية في أداء مران اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة فاركو بالدوري.

وتحول كهربا لمقاعد البدلاء بعدما قرر كولر الاعتماد بصفة أساسية على لاعبه الفلسطيني وسام أبو علي في قيادة خط الهجوم.