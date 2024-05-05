زلزال وثورة في برشلونة بعد الخسارة المذلة
تسبب الخسارة المذلة التي تلقاها نادي برشلونة الإسباني أمام جيرونا أمس السبت في ثورة عارمة داخل النادي.
ووفقًا لصحيفة سبورت، فإن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة شوهد يصرخ "هذا لا يمكن أن يحدث" أثناء مغادرته ملعب المباراة.
وفاز ريال مدريد بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم للمرة الـ36 معززًا رقمه القياسي بعدما قلب جيرونا تأخره ليفوز 4-2 على برشلونة أمس السبت، ليبتعد فريق المدرب كارلو أنشيلوتي المتصدر بفارق لا يمكن تعويضه.
وبهذا الفوز ضمن جيرونا مقعدًا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في أول مشاركة ببطولة قارية.
وكشفت صحيفة سبورت الكاتالونية عن ثورة عارمة بل زلزال ضرب النادي عقب ما حدث أمس والأخطاء الدفاعية الكارثية التي تسببت في خسارة الفريق رغم تقدمه في النتيجة مرتين.
ووفقًا لسبورت، فإن برشلونة قرر الاستماع للعروض من أجل رونالدو أراوخو وجول كوندي، كما أصبحت استمرارية كانسيلو غير مؤكدة مع الفريق.
وحسب التقرير سيكون إنيغو مارتينيز هو قائد الدفاع الموسم المقبل، على أن يعود غارسيا من الإعارة إلى جيرونا ليلعب كقلب دفاع أو ظهير.
ويفكر برشلونة أيضًا في شادي رياض أو فاي ليكونا مع الفريق الأول الموسم القادم.
ووفقًا للتقرير، فإن الأولوية الكبرى في برشلونة خلال فترة الانتقالات هي التعاقد مع لاعب ارتكاز سواء جوشوا كيميتش أو زوبيميندي.
واستقر برشلونة على تجديد عقد سيرجي روبيرتو وبيع أوريول روميرو، مع وضع فرينكي دي يونغ للبيع بأعلى سعر في السوق.
وتم الاتفاق على أن بيدري غير قابل للمس مع استمرار غافي وفيرمين لوبيز وغوندوغان، والبحث عن لاعب وسط هجومي مثل بيرناردو سيلفا مع إجراء تغييرات في خط الهجوم
حيث سيكون هناك دور لفيران توريس ولامين يامال وغويو بينما يظل مستقبل رافينيا مجهولًا.