زلزال وثورة في برشلونة بعد الخسارة المذلة

وبهذا الفوز ضمن جيرونا مقعدًا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في أول مشاركة ببطولة قارية.

وكشفت صحيفة سبورت الكاتالونية عن ثورة عارمة بل زلزال ضرب النادي عقب ما حدث أمس والأخطاء الدفاعية الكارثية التي تسببت في خسارة الفريق رغم تقدمه في النتيجة مرتين.

ووفقًا لسبورت، فإن برشلونة قرر الاستماع للعروض من أجل رونالدو أراوخو وجول كوندي، كما أصبحت استمرارية كانسيلو غير مؤكدة مع الفريق.

وحسب التقرير سيكون إنيغو مارتينيز هو قائد الدفاع الموسم المقبل، على أن يعود غارسيا من الإعارة إلى جيرونا ليلعب كقلب دفاع أو ظهير.

ويفكر برشلونة أيضًا في شادي رياض أو فاي ليكونا مع الفريق الأول الموسم القادم.