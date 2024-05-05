تعليق مثير من كروس على هدف جيرونا الرابع في برشلونة (صورة)

علق الألماني توني كروس، نجم ريال مدريد، بطريقة مثيرة على خسارة الغريم التقليدي برشلونة أمام جيرونا، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري، وهو ما منح "الميرنغي" الفوز باللقب الثمين.

وخسر برشلونة أمام مضيفه جيرونا بنتيجة 2-4 على ملعب مونتيليفي، مساء السبت، فيما فاز ريال مدريد على قادش بثلاثية دون رد.

وتوج ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني، للمرة 36 في تاريخه، بعد تعثر برشلونة.