فينيسيوس يسخر من مجاملة الحكم للامين يامال

كشفت تقارير صحفية عن رد فعل فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، على ركلة الجزاء التي تم احتسابها للامين يامال، نجم برشلونة، في مواجهة جيرونا، التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الدوري الإسباني.

وتوج ريال مدريد بشكل رسمي بلقب الليغا، أمس السبت، بعدما خسر برشلونة على يد جيرونا برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب مونتيليفي.

وكان لاعبو ريال مدريد بالطبع يتابعون اللقاء لمعرفة النتيجة، والتي جاءت في النهاية لصالحهم، وقاموا بالاحتفال بشكل كبير عقب إعلانهم أبطالا رسميا لليغا للموسم الحالي.

وتحصل لامين يامال على ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، احتسبها الحكم بعد مطالعة تقنية الفيديو.