فينيسيوس يسخر من مجاملة الحكم للامين يامال
كشفت تقارير صحفية عن رد فعل فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، على ركلة الجزاء التي تم احتسابها للامين يامال، نجم برشلونة، في مواجهة جيرونا، التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الدوري الإسباني.
وتوج ريال مدريد بشكل رسمي بلقب الليغا، أمس السبت، بعدما خسر برشلونة على يد جيرونا برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب مونتيليفي.
وكان لاعبو ريال مدريد بالطبع يتابعون اللقاء لمعرفة النتيجة، والتي جاءت في النهاية لصالحهم، وقاموا بالاحتفال بشكل كبير عقب إعلانهم أبطالا رسميا لليغا للموسم الحالي.
وتحصل لامين يامال على ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، احتسبها الحكم بعد مطالعة تقنية الفيديو.
ووفقا لما ذكرته شبكة "ديفنسا سنترال"، فإن فينيسيوس سخر من ركلة الجزاء التي حصل عليها لامين يامال، بعد أن نبهت تقنية الفيديو، حكم المباراة بوجود عرقلة.
وأثارت هذه اللعبة الكثير من الجدل في غرفة ملابس ريال مدريد، حيث أكد فينيسيوس جونيور أنه لا يتم احتساب مثل هذه المخالفات له، حيث علق قائلا: "إذا حدث لي مثل هذا الموقف، فأنا متأكد من أنه لن يتم احتسابه لي.. لقد حدث لي بالفعل عدة مرات".
وكان النجم البرازيلي عبّر سابقا عن استيائه كثيرا من قرارات الحكام ضده في الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي.
ويظل الملكي بعد فوزه على قادش في الصدارة برصيد 87 نقطة، بفارق 13 نقطة عن جيرونا الذي انقض على المركز الثاني برصيد 74 نقطة، قبل 4 جولات على النهاية.. فيما تراجع برشلونة للمركز الثالث برصيد 73 نقطة.
ويستعد ريال مدريد لمواجهة بايرن ميونخ، الأربعاء المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.