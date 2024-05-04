ريال مدريد
ريال مدريدرويترز

بعد سقوط برشلونة أمام جيرونا.. ريال مدريد يتوج بطلا للدوري الإسباني

ريال مدريد بطلا لليغا للمرة الـ36

توج ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني للموسم الحالي، رسميا بعد تعثر منافسه برشلونة أمام جيرونا، في اللقاء الذي جمعهما، مساء السبت، بنتيجة (4-2).

وكان ريال مدريد قد حقق الانتصار بثلاثية نظيفة على قادش، وانتظر أي تعثر للبارسا ضد جيرونا، وهو ما حدث بالفعل.

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وحقق ريال مدريد لقب الليغا برصيد 87 نقطة، وقبل 4 جولات من النهاية، منفردا بالصدارة.

وبانتصار جيرونا أصبح الوصيف برصيد 74 نقطة، ويليه برشلونة ثالثا بفارق نقطة.

ويعد هذا اللقب رقم 36 في تاريخ الفريق الملكي، وهو النادي الأكثر تتويجا بلقب الليغا، يليه برشلونة 27 لقبا، وأتلتيكو مدريد 11 لقبا.

وكان برشلونة هو من توج بلقب الموسم الماضي برصيد 88 نقطة بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد.

في حين كانت آخر نسخة فاز بها ريال مدريد، قبل الموسم الحالي، في 2021/22.

ويستعد "الميرنغي" لخوض مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل، ضد بايرن ميونخ على ملعب "سانتياغو برنابيو".

وسيطر التعادل الإيجابي (2-2) على مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب "أليانز آرينا".

الدوري الإسباني

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