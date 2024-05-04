بعد سقوط برشلونة أمام جيرونا.. ريال مدريد يتوج بطلا للدوري الإسباني

توج ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني للموسم الحالي، رسميا بعد تعثر منافسه برشلونة أمام جيرونا، في اللقاء الذي جمعهما، مساء السبت، بنتيجة (4-2).

وكان ريال مدريد قد حقق الانتصار بثلاثية نظيفة على قادش، وانتظر أي تعثر للبارسا ضد جيرونا، وهو ما حدث بالفعل.