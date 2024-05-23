ريال مدريد يحقق إنجازًا جديدًا خارج الملعب
حافظ نادي ريال مدريد الإسباني على صدارة قائمة الأندية "الأعلى قيمة سوقية في العالم"، للعام الثالث على التوالي.
ونشرت مجلة "فوربس" الأمريكية تقريرًا قالت فيه: إن القيمة السوقية لنادي ريال مدريد وصلت إلى 6.6 مليار دولار أمريكي، خاصة أن النادي الإسباني، هو أكثر ناد حقق دخلاً في العام الجاري على مستوى العالم بقيمة 873 مليون دولار.
ووفقًا لتقرير "فوربس"، فإن ريال مدريد كان أكثر ناد في العالم حصل على مقابل مالي من الرعاة لقميص الفريق، بمتوسط دخل سنوي يبلغ 205 ملايين دولار.
في المركز الثاني نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بقيمة مالية تصل إلى 6.550 مليار دولار، بينما حل برشلونة الإسباني ثالثًا بقيمة 5.6 مليار دولار.
وفي المركز الرابع جاء ليفربول الإنجليزي بقيمة 5.370 مليار دولار، يليه مانشستر سيتي في المرتبة الخامسة بقيمة مالية تصل إلى 5.100 مليار دولار.
في المركز السادس جاء نادي بايرن ميونخ الألماني بقيمة 5 مليارات دولار، في حين حل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز السابع بقيمة 4.400 مليار دولار.
ووجد نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي لنفسه مكانًا في القائمة، وحل في المركز الثامن بقيمة مالية تبلغ 3.2 مليار دولار، وجاء بعده تشيلسي في المركز التاسع بقيمة 3.100 مليار دولار، وأخيرًا آرسنال في المركز العاشر والأخير، برصيد 2.600 مليار دولار.
وفيما يأتي قائمة الأندية الأعلى قيمة سوقية في العالم:
1 ريال مدريد 6.6 مليار دولار
2 مانشستر يونايتد 6.550 مليار دولار
3 برشلونة 5.6 مليار دولار
4 ليفربول 5.370 مليار دولار
5 مانشستر سيتي 5.100 مليار دولار
6 بايرن ميونخ 5 مليارات دولار
7 باريس سان جيرمان 4.400 مليار دولار
8 توتنهام 3.2 مليار دولار
9 تشيلسي 3.100 مليار دولار
10 آرسنال 2.600 مليار دولار