ريال مدريد يحقق إنجازًا جديدًا خارج الملعب

ونشرت مجلة "فوربس" الأمريكية تقريرًا قالت فيه: إن القيمة السوقية لنادي ريال مدريد وصلت إلى 6.6 مليار دولار أمريكي، خاصة أن النادي الإسباني، هو أكثر ناد حقق دخلاً في العام الجاري على مستوى العالم بقيمة 873 مليون دولار.

ووفقًا لتقرير "فوربس"، فإن ريال مدريد كان أكثر ناد في العالم حصل على مقابل مالي من الرعاة لقميص الفريق، بمتوسط دخل سنوي يبلغ 205 ملايين دولار.

في المركز الثاني نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بقيمة مالية تصل إلى 6.550 مليار دولار، بينما حل برشلونة الإسباني ثالثًا بقيمة 5.6 مليار دولار.

وفي المركز الرابع جاء ليفربول الإنجليزي بقيمة 5.370 مليار دولار، يليه مانشستر سيتي في المرتبة الخامسة بقيمة مالية تصل إلى 5.100 مليار دولار.

في المركز السادس جاء نادي بايرن ميونخ الألماني بقيمة 5 مليارات دولار، في حين حل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز السابع بقيمة 4.400 مليار دولار.

ووجد نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي لنفسه مكانًا في القائمة، وحل في المركز الثامن بقيمة مالية تبلغ 3.2 مليار دولار، وجاء بعده تشيلسي في المركز التاسع بقيمة 3.100 مليار دولار، وأخيرًا آرسنال في المركز العاشر والأخير، برصيد 2.600 مليار دولار.