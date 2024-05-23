سر الظهور الصادم لمعقل ريال مدريد (فيديو)

أثار الظهور الأخير لاستاد "سانتياغو برنابيو"، معقل نادي ريال مدريد، سخط وغضب جماهير الميرنغي، حيث تحول الملعب إلى ما يشبه قاعة مليئة بالطاولات والكراسي استعدادًا لمؤتمر ما أو حفل زفاف.

وتداول الجمهور فيديوهات من داخل أرضية الاستاد الذي ظهر مليئًا بالطاولات والكراسي، مع حضور العديد من الأشخاص داخل أرضية الملعب، والذي تم وضع سجادة باللون الأزرق عليها، وهو ما أشعر الجماهير بالغضب بإمكانية تأثر أرضية الملعب بما يحدث.