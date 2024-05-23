سر الظهور الصادم لمعقل ريال مدريد (فيديو)
أثار الظهور الأخير لاستاد "سانتياغو برنابيو"، معقل نادي ريال مدريد، سخط وغضب جماهير الميرنغي، حيث تحول الملعب إلى ما يشبه قاعة مليئة بالطاولات والكراسي استعدادًا لمؤتمر ما أو حفل زفاف.
وتداول الجمهور فيديوهات من داخل أرضية الاستاد الذي ظهر مليئًا بالطاولات والكراسي، مع حضور العديد من الأشخاص داخل أرضية الملعب، والذي تم وضع سجادة باللون الأزرق عليها، وهو ما أشعر الجماهير بالغضب بإمكانية تأثر أرضية الملعب بما يحدث.
ولم يوضح ناشرو الفيديو لماذا تحول الملعب بهذا الشكل، حيث زعم ناشروه أنه تم تأجيره لرجل أعمال إسباني من أجل إقامة حفل زفافه بداخل الاستاد، ولكن بنظرة أكثر قربًا على الفيديوهات والمكان فلا يبدو أنه يستعد لحفل زفاف حيث توجد شاشة كبيرة تعرض اسم إحدى الشركات وهي "LGIM" وهي وفقًا لحسابها على منصة "إكس" فهي متخصصة في إدارة الاستثمارات القانونية والعامة، ويبدو أنها استأجرت الملعب لتنظيم مؤتمر خاص بها.
وربما جاء هذا الخلط لأن الشخص الذي نشر الفيديو ويدعى "خافيير سيرا" عبر حساباته على منصتي "إنستغرام" "وإكس" علق قائلًا: "ماذا لو أقمت حفل زفافي هنا؟"، وهو يبدو أنه الأمر الذي يجعل المتابعين يعتقدون أنه حفل زفاف وليس مؤتمرًا عاديًّا.
وكانت أعمال التطوير في الملعب الشهير بدأت عام 2019 ويظهر حاليًّا بشكل مغاير تمامًا، حيث تم الانتهاء من تجهيز السقف المتحرك من صفائح الفولاذ المقاومة للصدأ، والذي يُغلق أرجاء الملعب في ظرف 15 دقيقة.
كما تحيط بالملعب بضع شاشات بزاوية 360 درجة ومعلقة بالسقف من أجل عرض الصور ومقاطع الفيديو، بالإضافة إلى العروض الضوئية المختلفة سواء في المباريات أو في المناسبات الأخرى، التي يحتضنها الملعب.
أما فيما يتعلق بأرضية الملعب فقد تحوَّل العشب أكثر إلى ما يشبه سجادة خضراء قابلة للطي هي الأخرى من أجل الفعاليات بعيدًا عن كرة القدم.
وبالفعل سيستضيف ملعب ريال مدريد بحلته الجديدة أول حفل موسيقي يوم الـ30 من مايو 2024 وتحييه المغنية الأمريكية سويفت تايلور.