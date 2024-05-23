مفاجأة مدوية في مستقبل قائد ريال مدريد

وقرر ناتشو الرحيل عن صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إلى الدوري الأمريكي، وذلك مع نهاية الموسم الحالي الذي يتزامن مع نهاية عقده مع الفريق

ولكن "راديو ماركا" أكد أن ناتشو قائد ريال مدريد قرر التراجع عن قراره السابق بالرحيل، والبقاء مع الفريق.

وقال الراديو الإسباني في تقرير له: "نادي ريال مدريد أتم اتفاقه مع ناتشو هيرنانديز من أجل تجديد تعاقده مع الميرنغي لمدة عام واحد".

وأضاف: "تم التوصل إلى اتفاق.. ناتشو سيبقى في ريال مدريد لمدة عام آخر لمواصلة مشواره مع الفريق لأطول فترة ممكنة".

وأبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد سعيد بقرار ناتشو بالبقاء مع الفريق، وفقًا للتقرير.

وشارك ناتشو في 43 مباراة مع ريال مدريد، في جميع البطولات هذا الموسم، ولعب 31 منهم بشكل أساسي وصنع هدفًا وحيدًا.