رونالدو في ورطة.. تين هاغ يؤكد صحة اختياره مرة أخرى

شهدت مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، مساء السبت، تتويج كتيبة إريك تين هاغ بلقب مهم للغاية في موسم ظن الجميع أنه لا مجال لأي نهاية جيدة له.

مانشستر يونايتد فاز على مانشستر سيتي وألحق بكتيبة غوارديولا الهزيمة الأولى، منذ فترة طويلة، وأوقف زحف المدرب الإسباني نحو المزيد من الألقاب المحلية، في وقت لا يمر فيه الفريق بأفضل أحواله.

كل ذلك في وقت عانى فيه طرف آخر من قلة البطولات، بالرغم من أن فريقه في حالة جيدة ويتنافس في ظروف أفضل بكثير مع خصوم ليسوا بالقوة نفسها.