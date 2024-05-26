أسطورة النصر يهدد الهلال بانفجار رونالدو (فيديو)
دافع حسين عبد الغني، أسطورة نادي النصر السعودي، عن البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريقه الحالي بعد إهداره عدة فرص والصيام التهديفي في اللقاءات الأخيرة.
ولم يسجل رونالدو في آخر لقاين مع النصر ضد الهلال والرياض في دوري روشن السعودي.
وأثار ابتعاد رونالدو عن التهديف مخاوف جماهير فريقه قبل لقاء ديربي العاصمة السعودية الرياض أمام الهلال يوم الجمعة المقبل في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وقال حسين عبد الغني عبر برنامج (دورينا غير) إن ما يحدث لرونالدو أمر طبيعي يمر به أي لاعب في العالم موضحًا أن رونالدو هداف الدوري السعودي وأكثر من ساهم في تسجيل أهداف، ولكن يصادفه سوء توفيق.
وأضاف:" أعتقد أن رونالدو لن يلعب ضد الاتحاد بعد غدٍ الاثنين في ختام دوري روشن لأن المدرب لويس كاسترو يرغب في تجهيزه لنهائي كأس خادم الحرمين".
وأشار إلى أن رونالدو قد ينفجر في أي وقت بالمباراة لأنه يعرف تمامًا طريقه لهز الشباك.
وأتم عبد الغني قائلًا: "أتوقع أن يعود للتهديف في نهائي كأس الملك، وستكون عودة من الباب الكبير وعودته للتسجيل في ديربي نهائي الكأس لن يكون أمرًا غريبًا على لاعب بحجم الدون".