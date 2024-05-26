أسطورة النصر يهدد الهلال بانفجار رونالدو (فيديو)

دافع حسين عبد الغني، أسطورة نادي النصر السعودي، عن البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريقه الحالي بعد إهداره عدة فرص والصيام التهديفي في اللقاءات الأخيرة.

ولم يسجل رونالدو في آخر لقاين مع النصر ضد الهلال والرياض في دوري روشن السعودي.

وأثار ابتعاد رونالدو عن التهديف مخاوف جماهير فريقه قبل لقاء ديربي العاصمة السعودية الرياض أمام الهلال يوم الجمعة المقبل في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.