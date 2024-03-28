لخلافة محمد صلاح؟.. ليفربول يتحرك نحو موسى التعمري
يبدو أن الصخب العربي تجاه نادي ليفربول الإنجليزي سيستمر لفترات أطول بعد التقرير الذي نشره موقع أنفيلد ووتش الإنجليزي.
ويتمتع نادي ليفربول بمتابعة كبيرة في المنطقة العربية مع التألق اللافت للنجم المصري محمد صلاح منذ انضمامه للفريق قادما من روما الإيطالي.
وتردد أن صلاح قد يغادر ليفربول بنهاية الموسم الحالي مع الرحيل المؤكد ليورغن كلوب مدرب الفريق الذي أعلن نهاية مشواره في أنفيلد رود.
وحسب "أنفيلد ووتش" فإن ليفربول وجد في موسى التعمري نجم مونبلييه ومنتخب الأردن الخصائص نفسها التي يتمتع بها محمد صلاح من حيث الإجادة على الجناح الأيمن واللعب بالقدم اليسرى.
ومن غير الواضح، إن كان ليفربول سيقدم عرضا للتعاقد مع التعمري أم لا في الوقت الحالي، خاصة في ظل تعيين مارك هيوز مديرا رياضيا جديدا.
ومن المتوقع أن يبدأ هيوز في التخطيط لمستقبل الفريق وستكون خطوته الأولى هي التعاقد مع مدرب جديد لخلافة يورغن كلوب.
ويقدم التعمري مستويات كبيرة هذا الموسم مع مونبلييه ومنتخب الأردن.