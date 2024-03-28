لخلافة محمد صلاح؟.. ليفربول يتحرك نحو موسى التعمري

وتردد أن صلاح قد يغادر ليفربول بنهاية الموسم الحالي مع الرحيل المؤكد ليورغن كلوب مدرب الفريق الذي أعلن نهاية مشواره في أنفيلد رود.

وحسب "أنفيلد ووتش" فإن ليفربول وجد في موسى التعمري نجم مونبلييه ومنتخب الأردن الخصائص نفسها التي يتمتع بها محمد صلاح من حيث الإجادة على الجناح الأيمن واللعب بالقدم اليسرى.

ومن غير الواضح، إن كان ليفربول سيقدم عرضا للتعاقد مع التعمري أم لا في الوقت الحالي، خاصة في ظل تعيين مارك هيوز مديرا رياضيا جديدا.