بخدعة سريعة.. موسى التعمري يسجل هدفا رائعا في مرمى باكستان (فيديو)
ضرب المنتخب الأردني مضيفه الباكستاني سريعا
ضرب المنتخب الأردني مضيفه الباكستاني سريعا بهدفين في أول 20 دقيقة من عمر مباراة المنتخبين في التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس آسيا وكأس العالم.
ويحل المنتخب الأردني ضيفا على باكستان في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة التي تضم السعودية وطاجيكستان أيضا.
وتقدم التعمري لمنتخب الأردن من ضربة ثابتة تم تنفيذها بعد خدعة رائعة، ثم ضاعف نور علوان النتيجة من ضربة جزاء.
ويتصدر المنتخب السعودي المجموعة بستة نقاط من مباراتين قبل مواجهة طاجيكستان الليلة.
وفي حال حقق منتخب الأردن الفوز سيصل إلى النقطة الرابعة وهو نفس رصيد طاجيكستان.
ولفت المنتخب الأردني الأنظار بعد الأداء المميز في كأس آسيا 2023 التي أقيمت في قطر، وخسر خلالها النهائي لصالح أصحاب الأرض بعد مشوار مميز للغاية.