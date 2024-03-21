بخدعة سريعة.. موسى التعمري يسجل هدفا رائعا في مرمى باكستان (فيديو)

وفي حال حقق منتخب الأردن الفوز سيصل إلى النقطة الرابعة وهو نفس رصيد طاجيكستان.

ولفت المنتخب الأردني الأنظار بعد الأداء المميز في كأس آسيا 2023 التي أقيمت في قطر، وخسر خلالها النهائي لصالح أصحاب الأرض بعد مشوار مميز للغاية.