موسى التعمري يتفوق على مبابي
يتفوق النجم الأردني موسى التعمري، مهاجم مونبلييه، على الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.
وكشفت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم النقاب عن ترتيب أسرع 10 لاعبين في الدوري، بعد لعب 26 جولة، وكان لافتا عدم حضور كيليان مبابي هداف المسابقة، في حين احتل موسى التعمري المركز الرابع.
وتصدر الكاميروني فارس بيمي مومبانيا، لاعب أولمبيك مارسيليا، قائمة أسرع اللاعبين بناءً على أعلى ذروة سرعة مسجلة في الجولات الماضية من الدوري الفرنسي، وفي الثاني من مارس الحالي سجل المهاجم الكاميروني سرعة بلغت 36.37 كيلومترا في الساعة في الفوز 5/1 على كليرمون.
وفي المركز الثاني، جاء البرتغالي ماتياس بيريرا بسرعة بلغت 36.35، تلاه رومان ديل كاستيو بسرعة 36.32.
وتقاسم موسى التعمري المركز الرابع مع الفرنسي أندي بيلمار بسرعة وصلت 36.31.
وانتقل التعمري إلى مونبلييه الصيف الماضي، ولعب الجناح الأردني 21 مباراة حتى الآن، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع ثلاثة.
وفيما يلي قائمة أسرع 10 لاعبين في الدوري الفرنسي:
1. فارس مومبانيا (أولمبيك مارسيليا): 36.37 كيلومترا في الساعة.
2. ماتياس بيريرا لاج (بريست): 36.35 كيلومترا في الساعة.
3. رومان ديل كاستيلو (بريست): 36.32 كيلومترا في الساعة.
4. آندي بيلمارد (كليرمون): 36.31 كيلومترا في الساعة.
5. موسى التعمري (مونبلييه): 36.31 كيلومترا في الساعة.
6. وارن كامانزي (تولوز): 36.20 كيلومترا في الساعة.
7. إنزو شاتو (مونبلييه): 36.17 كيلومترا في الساعة.
8. آلان فيرجينيوس (كليرمون): 36.12 كيلومترا في الساعة.
9. جوناثان كلاوس (أولمبيك مارسيليا): 36.11 كيلومترا في الساعة.
10. شافي بابيكا (تولوز): 36.08 كيلومترا في الساعة.