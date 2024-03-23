موسى التعمري يتفوق على مبابي

يتفوق النجم الأردني موسى التعمري، مهاجم مونبلييه، على الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وكشفت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم النقاب عن ترتيب أسرع 10 لاعبين في الدوري، بعد لعب 26 جولة، وكان لافتا عدم حضور كيليان مبابي هداف المسابقة، في حين احتل موسى التعمري المركز الرابع.

وتصدر الكاميروني فارس بيمي مومبانيا، لاعب أولمبيك مارسيليا، قائمة أسرع اللاعبين بناءً على أعلى ذروة سرعة مسجلة في الجولات الماضية من الدوري الفرنسي، وفي الثاني من مارس الحالي سجل المهاجم الكاميروني سرعة بلغت 36.37 كيلومترا في الساعة في الفوز 5/1 على كليرمون.