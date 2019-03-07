يخت فاخر لا يحتاج إلى وقود نهائيًا (صور)

أخيرًا، كشف النقاب عن اليخت الفخم الجديد، المدعوم بالكامل بالطاقة الشمسية، وهو ما يعني أن مالكه لن يحتاج إلى إعادة إمداده بالوقود مرة أخرى، حيث يبحر في صمت تام عبر البحار، مستخدما نفس بطاريات السيارات الكهربائية تسلا.

وتبلغ تكلفة هذا اليخت أربعة ملايين جنيه إسترليني، ويتسع لعشرة ضيوف في خمس مقصورات، ويعتبر مثاليا لمليونير صديق للبيئة، والذي يفضل أن يبحر في سلاسة تامة، غير مسبب أي ضوضاء أو تلوث ناتج عن انبعاثات الكربون.

كما أن اليخت موفر للوقود، فمع وجود سبعين لوحًا شمسيًا، تمد اليخت بالطاقة، قد ينجح صاحبه في توفير مئات الآلاف من المبالغ النقدية سنويًا من تكاليف الوقود.

وتم إنشاء اليخت المتطور من قبل شركة نمساوية، هي الوحيدة في العالم التي تنتج القوارب التي تعمل بالطاقة الشمسية والكهربائية.

وحتى الآن، تم بيع أربع نسخ من هذا اليخت، رغم كونه لازال قيد الإنشاء في أنكونا، إيطاليا، ومن المتوقع تسليم النموذج الأول أوائل العام 2020.

ويقول مصممو اليخت، إنه ذو اكتفاء ذاتي، حيث يمكن السفر بواسطته لمسافة غير محدودة، دون التوقف سوى للحصول على الطعام والشراب والإمدادات الأخرى، كما أن نظام الدفع الكهربائي، يسمح له بالوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 10 عقدات دون سماع أي ضوضاء.

وقال مايكل كولر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ”سايلنت ياختس“، إن زوارقهم الشمسية والكهربائية، نوع جديد تمامًا من القوارب التي تفتح حقبة جديدة في عالم اليخوت.

كما أن استخدام الطاقة الشمسية، على نطاق واسع عبر لوحات خاصة وبطاريات ليثيوم ومحركات كهربائية، من قبل ”سايلنت ياختس“، يفتح مجالاً جديدًا لليخوت ذات التوجه البيئي واحترام الطبيعة.

وأضاف مصمم اليخوت، ماركو كاسالي، أنه يعتقد أن القوارب التي تعمل بالطاقة الشمسية، هي المستقبل وهذا هو السبب في موافقته فورًا على العمل مع مايكل كولر، في مشروعه المثير.

وأضاف كولر، بأن هناك مساحة كافية طولها 4.5 متر للتخزين، وسيارة برمائية، وجهاز جيوكوبتر على العوامات، وهو أمر مثير للإعجاب للغاية بالنسبة إلى يخت يقل طوله عن 24 مترًا.

أما أول من سيحصل على Silent 80 في العام المقبل، فهو نيل موراي، الذي عبر عن سعادته الشديدة بهذا الاختراع، حيث يعتبره توليفة ضخمة متميزة في الشكل والوظيفة.